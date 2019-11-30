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她爛醉遭性侵 驚聞幕後主使是「男友」全程旁觀

2019-11-30 11:43聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市一名男子「阿文」（化名）作工維生，晚上與女友「阿雪」在工廠宿舍共眠，卻涉嫌無故教唆在外友人「阿欽」、「大鵬」趁暗夜來工廠性侵酒醉如泥的阿雪。阿雪驚醒赫見阿欽、大鵬正在對她逞慾，心急狠踹、質問兩人，才得知幕後主使者是男友阿文。橋頭地院依教唆犯乘機性交罪共2罪，判阿文應執行有期徒刑5年；阿欽、大鵬則遭依乘機性交罪，判刑3年2月、3年3月。

判決指出，阿欽、大鵬坦承在2015年間趁阿雪赤裸、酒醉不省人事時，與她發生肉體關係，直到阿雪驚醒，一陣踹踢後逃離；兩人更直咬，幕後教唆主謀是阿文，且事發當時，阿文全程都在旁，眼睜睜看這一切發生，並未阻攔。

然而，阿文否認教唆阿欽、大鵬乘機與酒醉的阿雪發生關係，直辯「不知情」，還說應該是阿雪喝醉酒後，自己找阿欽、大鵬索歡，甚至在偵訊時表示，每次聚會完，阿雪酒後行為「就很爛」，狂要3P，讓他感到相當沒面子，但阿雪每回酒醒後就會反來示好，直說「前一天跟我亂、對不起」，認為阿雪完全清楚酒後情況。

之後，阿文又改口稱，當天讓大鵬來工廠幫忙，豈知阿雪喝醉就誘惑他，等自己外出工作返回工廠後，就看到他們在工廠房間內發生關係。

阿文一番話卻被阿欽、大鵬打臉，表示「根本與阿雪不熟」，連她姓什麼、叫什麼名字都不知道，甚至阿雪也沒留有兩人手機號碼，案發之前根本未曾聯絡過，「完全沒私交」；當天只是因阿文一通電話，才會來到工廠，一進房間就看到阿文、阿雪裸身躺在床上。阿欽還辯解，若真是自己有意乘機逞慾，怎麼可能選在阿文工廠內房間下手，不合乎常理。

橋頭地院合議庭認為，阿欽、大鵬坦承犯案，供述大致相符合，且就算他們指證阿文，阿雪也不願原諒或和解，應沒道理捏造不實情節誣陷阿文，反倒是阿文說詞反覆，綜合審理後，認定阿文犯教唆乘機性交罪，阿欽、大鵬則犯有乘機性交罪。

合議庭認為，阿欽、大鵬雖在聽從阿文教唆下與酒醉阿雪發生關係，但兩人都已成年，並非沒有自主判斷或拒絕能力，卻仍選擇犯案，迄今無法獲取阿雪諒解，應給予一定責難；至於阿文，不懂得珍惜、愛護當時是女友的阿雪，反而利用阿雪酒醉、無力抗拒之時，教唆友人性侵，自己則在旁觀看，嚴重侵害阿雪身心、性自主權，惡性重大，縱然只是教唆犯，仍應該給予較重責罰。

綜合考量後，橋頭地院依教唆犯乘機性交罪共2罪，判阿文應執行有期徒刑5年；阿欽、大鵬則遭依乘機性交罪，判刑3年2月、3年3月，全案可上訴。

高雄市一名男子教唆兩名友人性侵女友，遭橋頭地院依教唆犯乘機性交罪共2罪，判應執行...
高雄市一名男子教唆兩名友人性侵女友，遭橋頭地院依教唆犯乘機性交罪共2罪，判應執行有期徒刑5年。示意圖／ingimage
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性侵宿舍

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