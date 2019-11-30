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被摸屁股4秒求償400萬 法院判她獲賠5000塊

2019-11-30 10:04聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

劉姓女子在桃園女子監獄服刑期間，竟伸手朝另1名獄友摸臀部，前後持續約4秒，被害女子不甘受辱提告性騷擾，刑事部分劉被判處拘役25日，女子再提附帶民事賠償，要求劉一共賠償400萬元、登報道歉3天，還說若拿到這筆錢要全數捐給更生保護會，法院審理後判處劉賠對方5000元。

女子主張，2014年11月25日早上和劉在桃園女監舍房時，劉女趁她不及防備之際，朝她臀部摸了長達4秒，除提告刑事性騷擾，並請求劉女賠償400萬元，再由她將這筆錢全數捐給更生人保護協會，作為悔改向上受刑同學創業基金，還要劉連續3天在人間福報刊登全頁廣告向她道歉。

劉女則說，當時是因為急著上廁所，重心不穩快要跌倒，不小心拉到對方的衣服，並不是故意要摸她臀部，而且請求金額過高，沒有能力負擔。

民事庭考量，劉女性騷部分已被判處拘役25日，且有證人、當事人指證歷歷，不採信劉辯詞，但衡酌雙方經濟、地位，以及所受身心傷害程度等，認為精神撫慰金以5000元為適當，判處劉應賠償女子5000元。

刑事部分，女子控訴，當時在女監舍房和大家說，裡面有一個身心障礙的人，希望都能遵守身心障礙保護法，不要對她太粗暴，但她才說完話，劉就當著眾人面摸她屁股，大約4秒鐘時間，讓她感到很不舒服，且劉常常會有這種動作，事前也曾口頭制止。

刑事庭認為，劉女對他人性騷擾行為造成被害人畏懼、厭惡感，漠視對方性自主權，犯後矢口否認，態度不佳，依性騷擾防治法判劉拘役25日，得易科罰金。

劉女摸獄友臀部長達4秒，對方提告求償400萬元，法院判劉賠償5000元。示意圖／...
劉女摸獄友臀部長達4秒，對方提告求償400萬元，法院判劉賠償5000元。示意圖／ingimage
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