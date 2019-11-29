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警消海巡超勤違憲 警政署：減少時數避免過勞

2019-11-29 18:16聯合報 記者李奕昕／台北即時報導

公務員服務法未對業務性質特殊機關實施輪班、輪休制度，設定服勤時數合理上限，也沒有補償，大法官認定違憲；警政署說，已減少服勤時數，未來考量警力及治安狀況，人性化規劃勤務，避免員警過勞。

警政署考量現階段警力逐漸充實，今年2月發函各警察機關，要求視轄區治安狀況合理編排勤務，每日勤務時數以8小時為原則，無法因應需求時，以10小時為度，或以周休2日、每周合計50小時以下勤務時數管制。

警政署說，新勤務規定減少服勤時數，讓員警有充分休息及照顧家庭時間，實施後員警普遍支持肯定，未來持續考量地方警力增補情形與轄區治安狀況，更人性化規劃勤務。

警政署。圖／警政署提供
警政署。圖／警政署提供
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警察公務員大法官

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