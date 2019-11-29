台塑麥寮廠違法棄底灰 環保局重罰、行政訴訟卻吞敗

2019-11-29 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／即時報導



台塑麥寮一廠遭檢舉將製程所產生的飛灰、底灰非法棄置台南某土資場，高雄市政府環保局依法裁罰6千元，並要求台塑支付不法獲利1億4240萬5120元，同時勒令限期改善、接受環境講習處分，台塑不服上訴。高雄高等行政法院今下午宣判，認為台塑雖違反廢清法事實明確，但台南市府環保局裁處依據有違誤，判環保局敗訴，原處分均撤銷，仍可上訴。

高雄高等法院審判長吳永宋表示，常有違反廢清法個案不法獲利動輒破百萬、甚至億元，超過行政罰鍰上限，因此行政罰法有另訂，當不法利益超出罰鍰上限時，主管機關得酌情加重罰鍰金額，不受法定罰鍰最高額限制；這但書不能獨立作為裁處依據。高高行合議庭認為，台南市府環保局裁處台塑罰鍰6千元後，再要求支付上億元不法獲利，裁處依據有違誤。

至於台南環保局命台塑公司應參與環境講習2小時一處分，也因罰鍰6千元遭撤銷，合議庭認為不符合處分前提，意即，違反環保相關法規，經處分機關裁處5千元以上罰鍰，才得命參與環境講習。就此案來說，既無罰鍰，也就沒有處分台塑接受環境講習的依據。

原審判決指出，台南市環保局派員至土資場稽查，現場查獲的飛灰、底灰副產物多達5萬4771公噸，且送驗pH值落在12.5，呈現強鹼性，違法堆置事業廢棄物事實明確。台南市府環保局第一次依廢清法裁處1億4196萬餘元鉅額罰鍰，並勒令限期改善、接受環境講習8小時，但經台塑採取行政救濟後撤銷處分，並請台南市府環保局另作適當處分。