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律師法修法槓上專利師 全聯會：修法是防假律師

2019-11-29 17:31聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

行政院版律師法修正草案第127條（無照執行律師業務）、第129條（借牌執行律師業務），引起專利師等團體反彈，認為是獨攬業務。律師公會全聯會今發聲明，指不能苟同立法院將否決該條文，維持現行律師法第48條、第50條條文，強調修法是為防止「假律師詐騙」。

全聯會表示，律師是國家培養具有法律專業知識，為捍衛人民法律上及訴訟上權利的專門技術人員，現行律師法第48條、第50條規定，雖禁止無照執業或借牌執業行為，但第48條部分僅禁止「就辦理訴訟事件」態樣，第50條僅禁止「設立事務所而僱用律師或與律師合夥經營事務所執行業務」，以致坊間不時有假借律師專業形象行詐騙民眾事件發生。

因而，此次行政院版律師法修正草案第127條、第129條，就足以保障人民接受正當法律服務及訴訟程序，保障各項應由律師執行事項加以明定，並對非律師人員執行律師職務立法明定加以禁止及處罰。

這明顯是國家為憲法所保障人民訴訟權益的司法改革成效彰顯，然現因某些職業團體誤解，隨即嘎然止步，退回原點，不僅非司法之幸，也非人民之幸。

部分職業團體一再宣稱行政院版律師法修正草案第127條、第129條規定過於廣泛，不當限制其工作權益。此是過度擴張解讀律師法草案條文，草案第127條、第129條均有「依法令執行業務」除外規定，即各該職業團體人員只要是依法令執行其業務，當不致有違反律師法疑慮。

全聯會表示，全力支持通過行政院版律師法草案第127條、第129條條文，為國家司法改革更進一步，切莫再退回原點，損及政府司法改革決心，進而影響人民對司法信心，司法幸甚！人民幸甚！

行政院司法改革

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