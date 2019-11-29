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貨輪重油汙染獲賠1.6億 金山區漁會：盼德翔海運不上訴

2019-11-29 16:32聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

德翔台北貨輪3年前在石門沿海擱淺斷成兩截，重油汙染海岸線，沿岸漁業受衝擊，金山區漁會委託學者調查漁場損失一年約1億7878億餘元，但漁會和德翔海運雙方對賠償標準沒有共識。金山區漁會提起民事訴訟求償，台北地方法院今天宣判，判德翔海運應賠償1億6253萬餘元，可上訴。

金山區漁會常務監事簡銀柱指出，案發至今已經多年，漁獲狀況一直不好，漁會為了訴訟也耗費約150萬元，如今判決出爐，希望德翔海運不要上訴，因為訴訟拖延多時，再上訴拖下去沒有好處。

所屬於德翔海運公司的貨輪「德翔台北」2016年3月10日失去動力，擱淺石門外海，除釀空勤直升機墜海2死悲劇，大量重油汙染石門和金山沿海。金山區漁會控訴，在漁業署、新北市政府協助下，委託海洋大學教授歐慶賢調查研究，報告指漁業損失一年1億7000餘萬元，德翔海運只願賠1700萬元，價格落差太大。

金山區漁會認為，德翔海運對漁民求償不聞不問，受汙染漁場得花5年至10年，或更久時間才能恢復，漁會經會員大會決議，去年發動漁民道德翔海運公司抗議，並提起民事訴訟。

德翔海運則認為，事故發生之後已經支出6億元，用於清理海岸、移除船體殘骸、支付公部門、賠償漁船漁具損失等，但漁會提出的金額和公司認定標準有所差異。

德翔台北貨輪。本報資料照片
德翔台北貨輪。本報資料照片
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