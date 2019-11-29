彰化埔鹽代表會主席選舉倒戈疑雲 1人判刑1人免刑

2019-11-29 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化即時報導



彰化縣埔鹽鄉代表會主席陳武騰原涉嫌與代表黃振榮合作向鄉民代表買票，卻臨陣倒戈，改與另一派系結盟，最後陳自行當選主席，黃託友人檢舉，結果自己疑似買票證據也被搜出，彰化地院審酌陳武騰在選前2天將110萬賄款還給黃，僅止於賄選的預備階段，依選罷法判處有期徒刑6月，得易科罰金，褫奪公權2年，可上訴，黃振榮則因自首免刑。

陳武騰（57歲）辯稱，原先收受黃振榮（59歲）110萬元是選舉策略，他其實自己想要當主席，先欺騙黃，讓他不能私下運作；辯護人也稱，現在選舉爾虞我詐，利用詐術贏得選戰是社會通常認知，收受110萬元是為了要取信黃，並非基於收受賄絡的犯意。

判決書指出，埔鹽鄉代表會11人有投票權，只要6票就能當選，因黃振榮可掌握2票，陳武騰可掌握包括自己在內的5票，黃為更上一層在去年12月初到陳住處與他協議，由黃交給陳120萬元，陳再將錢分給可掌握的其他代表，以助黃擔任主席，黃先交付110萬，剩餘10萬要待當選後再給。

但事實上陳因擔任主席欲望強烈，根本未與其他代表聯繫，自己也與其他支持者達成協議，12月23日將110萬元賄款還給黃，佯稱其餘4人不願意支持他，陳雖依承諾投給黃，但黃最後僅拿到3票，陳自己最後以8票當選主席。