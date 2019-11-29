三聯集團吸金逾20億 徐少東籌不出1億保金、確定延押

2019-11-29 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／即時報導



高雄地檢署偵辦三聯集團吸金案，涉嫌違反銀行法，在押的集團執行長徐少東委由律師，在羈押期屆滿前向高雄地院聲請保外就醫；高雄地院裁定，若徐少東能在29日前提保1億，就准保釋。然而，高雄地院表示，截至昨深夜11時59分為止，徐少東都未提出保金，確定從今天開始延押2個月。

檢調偵辦三聯集團吸金一案，懷疑該集團利誘上千人次投資人，違法吸金逾20億9110 萬元，經偵搜查扣1億2700多萬元現金。徐少東在羈押期屆滿前接受訊問時，堅持否認違法洗錢、經營銀行業務等，但據三聯集團旗下子公司管理階層主管供述，及多筆匯款資料、金融機構帳戶交易明細，檢方懷疑徐少東有違反銀行法等罪嫌，向高雄地院聲押禁見。

高雄地院認為，三聯集團吸金一案金額高達20億9110萬元，屬於高度集團性犯罪，對社會金融秩序影響重大，徐少東掌握數億元龐大資金，又有相當人脈、管道，在可能面臨重刑情況下，僅有逃亡動機，更有長期逃亡能力，裁准羈押禁見。

在押的三聯集團徐少東曾在今年8月底聲請交保，但因未能在9月5日前籌出2億元保金，延押至今。

徐少東委任律師再次於羈押期滿前，向高雄地院聲請保外就醫，並表示，本案證物都已查扣，無滅證之虞，徐少東有年邁雙親、未成年子女代扶養，家庭羈絆性強，應無逃亡之虞，況且，當事人也願意接受限制住居、限制出境、出海、定期向檢警機關報到等強制處分。律師還表示，徐少東患有幽閉性恐懼症等病症，在押期間日益嚴重，需要出所接受適當治療。