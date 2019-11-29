「麒麟專案」火箭機密文件丟UBIKE車籃 上校獲緩起訴

2019-11-29 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



國家中山科學研究院何姓上校，因臨時代替中校下屬到軍備局針對「麒麟專案」研發太空低軌道的運載火箭報告，竟將機密文件列印成紙本，還帶回家研讀，隔天報告完落在UBIKE腳踏車籃上，軍方離譜洩密案遭披露演起軒然大波，檢方偵結考量何犯後坦承，予以緩起訴，得向公庫支付10萬元。

檢方指出，何男在國家中山科學研究院飛彈火箭研究所任職，負責飛彈所先鋒計劃專案管理等業務，何明知「麒麟專案整理獲得規劃書」、「國家中山科學研究院麒麟專案監審作業整合團隊（WIPT）會議實施計畫」，均屬於核定的機密資訊。

檢方說，國防部軍備局通知中科院飛彈所在2017年12月20日到軍備局召開「麒麟專案」監審作業整合團隊（WIPT）第二次作業會議，原本由中校承辦人張簡宏劦等人參加，但張簡因故無法出席，何電詢軍備局後，決定由自己代為參加。

但何明知該機密資訊的收發程序，均加密以軍網傳送，不得無故以紙本列印，但因臨時代替同仁報告，並針對「專案基本資料、風險報告、重要工作進度及建議事項」等項目提報，為準備隔天的提報內容，就未經簽奉核准，就擅自列印該資料，並帶回台北市信義區住處，當天在帶往開會。

不料，下午3點多會議結束，何騎著UBIKE前往台北市中山區大直捷運站附近，停車後步行到對街用餐，卻將該機密重要文件留在腳踏車的車籃內，後來遭憲兵第202指揮部曾姓預財官撿到才曝光，曾察覺有異，經轉交國放部政戰局保防安全處理，並送桃園地檢署偵辦。