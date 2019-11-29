公懲會前委員長批鏡週刊栽贓 求償1千萬

2019-11-29 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



公務人員懲戒委員會前委員長石木欽被指與案件當事人不當接觸，9月間自請辭職，司法院人事審議委員會開會前，石即委請律師廖芳萱宣示自請移送監察院調查，並發出「當法官不能沒有人性」聲明，批評本案偵查、移送過程有諸多羅織鑿痕。人審會認為石違反法官法10項規定，情節重大，決議逕送監察院審查。但石對鏡週刊在人審會開會前3小時發布6篇「系列報導」，認為斲傷他名譽，今表示將提民事侵權行為訴訟。

石木欽認為鏡週刊通篇累牘使用極其偏頗的文字戲謔、嘲諷他，報導內容不是事實，是在栽贓他，批評這家媒體「毫無媒體自律精神」，逾越專業倫理，恣意妄為，提告向精鏡傳媒、社長裴偉和記者等求償1千萬元，並要求在四大報道歉且下架相關報導。

法務部、廉政署、最高檢察署自2014年起陸續接獲檢舉，最高檢察署去年發交台北地檢署偵辦，北檢去年10月到石木欽友人、佳和集團董事長翁茂鍾住處、公司搜索，查扣記事本，在調取相關訴訟案件卷宗、通聯紀錄、股票買賣明細和財產所得資料等證物，比對分析後，因查無司法官具體犯罪事證，案件簽結；但石違反法官法部分，報請最高檢函轉司法院研處。

人審會認定，石木欽多次接受翁茂鍾飲宴招待，並頻繁與翁和翁的律師聚餐、球敘。再者，石在他擔任最高法院法官審理案件時，或下級審才剛宣判案件，就和關係人翁茂鍾見面、提供法律意見。另外，人審會還認定石木欽在翁茂鍾刑、民事案件審理期間，用妻子和兒子的名義買進翁的公司股票，其中2008年石以兒子名義購入的股票部分，至2014年以後陸續售出獲利，石為實質持有人，卻沒據實申報財產。

人審會認為石違反法官法、法官倫理規範、法官守則、法官社交及理財自律事項、司法院暨所屬機關維護優良司法風紀實施要點、公務員服務法等10項規定，逕行移送監察院審查。

石木欽今表示「請辭是自我道德標準的底線」，不應成為劣質媒體抹黑的標的，不容假藉新聞自由，嚴重詆毀他個人名譽，將提告細究鏡週刊法律責任。

石的聲明如下：

一、罔顧專業倫理，棄平衡報導及查證於不顧

鏡週刊身為新聞媒體業，明知專業倫理，應為平衡及查證，然該刊罔顧事實，於本人請辭案之報導，竟就本人應有之平衡及查證隻字不提，顯有故意或過失。

二、既不為平衡報導，更惡意偷襲帶風向

該刊不為應有之平衡及查證，更惡意於司法院人事審議委員會召開前三小時，發布「六篇」嚴重斲傷本人名譽之系列報導，使會前尚未取得相關資訊之「人事審議委員」，於會前受該報導之影響，而心存不利之定見，顯有故意或過失。

三、以貼標籤手法，扭曲抹黑

該刊以「司法醜聞豪門宴1至6」等六篇渲染文字為標題，並以「涉當財團法律顧問」、「司法界巴菲特」等不實標題惡意貼標籤，顯有故意或過失。

四、棄法院澄清於不顧，栽贓替死人關說