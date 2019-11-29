台北地檢署英文版署史 揭露拉法葉案司法互助

2019-11-29 13:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



因應現今各類事務均走向全球化，台北地檢署昨發表英文版署史「台北法鑑—皇華台北 鑠法薪傳」。北檢檢察長邢泰釗指出，英文版的署史能讓台灣司法走向國際，讓各國了解台灣在司法上的進步。負責拉法葉艦案司法互助討回犯罪所得的檢察官劉怡婷，在書中撰文提及司法互助心路歷程。

北檢表示，本書以今年3月6日發表的「台北法鑑—皇華臺北 鑠法薪傳」中文版內容為基礎翻譯為英文，並增列檢察官經驗傳承、本署第三辦公室搬遷及科技偵查提升等章節。

本書編輯除承襲中文版3個方向：1、還原早期台北司法狀況。2、傳承北檢史實。3、以「案例」為核心，彰顯檢察業務主軸外，並增列檢察官在參與檢察業務以外的經驗傳承，以彰顯隸屬法務部門擔任國家法律顧問的檢察官，在政府機關各部門發揮所長的功績。

劉怡婷在新書發表會說，2017年她與同事共赴瑞士進行司法互助協助，當時住在日內瓦，卻要橫跨整個瑞士到東北方的列支敦士登，單程火車和巴士就要5個多小時。

開完會就趕著回瑞士，但車程上都無心欣賞美景，因為去程上都在討論、複習要與各國承辦人員開會內容，回程時還得馬上討論會議記錄，因為下一站就是要與瑞士司法部、奧地利地檢署檢察官談判，繼續凍結汪傳浦家族的犯罪所得3.1億美金（約台幣95億元）。

北檢表示，有鑑偵辦「一銀盜領案」，偵查能力贏得世界各國的重視，有效提升我國司法在國際上地位。因此內容除增列本署第三辦公室（博一大樓）搬遷，重新整合本署執行科及行政科室辦公空間外，並介紹科技偵查中心。