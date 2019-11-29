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苗栗議員曾玟學爆料 苗栗縣地政事務所詐領差旅費

2019-11-29 13:36聯合報 記者劉星君／苗栗即時報導

苗栗縣議員曾玟學今總質詢時揭露，苗栗縣地政處各地政事務所的長期陋習，明明沒出差，卻詐領差旅費，每月平均領3次，共1200元，不願繼續配合A員工，還慘遭其他員工霸凌、排擠，業務被刁難，Ａ員向議員曾玟學爆料後，並向檢調單位自首。曾玟學呼籲，縣府要勇於面對、認錯。苗栗縣長徐耀昌說，會全面請政風調查。

曾玟學說，辦公室在月前接到基層地政同仁投訴，單位過去長期有詐領差旅費情況，出差時有簽核主任、職務代理人，但要出差的同仁卻從早上8點到下午5點，出差的理由辦理土地登記及其他相關業務，但卻一步都沒有離開辦公室。

曾玟學怒批，最應該奉公守法公務員，卻私相授受、貪汙舞弊，把人民納稅錢放在口袋，亂七八糟，要人民如何接受。

曾玟學說，要簽核出差費，必須經過代理人、主任、出差人，與要出差的事務所，A員起初配合同事，Ａ員也領了一年多沒有出差的差旅費，每月3次，一次400元，A員在2013年開始參與，到2014年覺得不能再這樣下去，良心不安，之後不願意配合，但卻慘遭排擠、刁難。

Ａ員決定向議員曾玟學投訴並向檢調單位自首，繳出這一年多來的不法所得1 萬多元，檢調偵辦中。曾玟學今在議會總質詢時揭露此事，地政處長陳錦珠表示不知情，會全面徹查。縣長徐耀昌說，會請政風全面調查。

苗栗縣議員曾玟學今揭露，地政處地政事務所人員詐領差旅費，曾怒批，最應該奉公守法公...
苗栗縣議員曾玟學今揭露，地政處地政事務所人員詐領差旅費，曾怒批，最應該奉公守法公務員，卻私相授受、貪污舞弊，把人民納稅錢放在口袋，亂七八糟，要人民如何接受。圖／苗栗縣議員曾玟學提供
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苗栗縣議員曾玟學今揭露，地政處地政事務所人員詐領差旅費，曾怒批，最應該奉公守法公...
苗栗縣議員曾玟學今揭露，地政處地政事務所人員詐領差旅費，曾怒批，最應該奉公守法公務員，卻私相授受、貪污舞弊，把人民納稅錢放在口袋，亂七八糟，要人民如何接受。記者劉星君／攝影
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苗栗縣議員曾玟學今揭露，地政處地政事務所人員詐領差旅費，曾怒批，最應該奉公守法公...
苗栗縣議員曾玟學今揭露，地政處地政事務所人員詐領差旅費，曾怒批，最應該奉公守法公務員，卻私相授受、貪污舞弊，把人民納稅錢放在口袋，亂七八糟，要人民如何接受。記者劉星君／攝影
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苗栗縣議員曾玟學今揭露，地政處地政事務所人員詐領差旅費，曾怒批，最應該奉公守法公務員，卻私相授受、貪污舞弊，把人民納稅錢放在口袋，亂七八糟，要人民如何接受。圖／苗栗縣議員曾玟學提供
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苗栗縣議員曾玟學今揭露，地政處地政事務所人員詐領差旅費，曾怒批，最應該奉公守法公務員，卻私相授受、貪污舞弊，把人民納稅錢放在口袋，亂七八糟，要人民如何接受。圖／苗栗縣議員曾玟學提供
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苗栗縣旅費徐耀昌

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