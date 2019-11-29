老翁預立遺囑身後房屋送長孫 姑姑有意見法庭爭產

2019-11-29 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



基隆市馬姓老翁預立遺囑將房產送給長孫，去年過世後，6名子女共同繼承房產，長孫提告主張履行遺囑。馬翁1名女兒辯稱遺囑無效，且只說送「房屋」，沒寫土地。基隆地院審結，認定遺囑合法，且稱要讓長孫「永遠為業」，有含土地之意。馬翁持異議的女兒有特留分權利，判長孫應取得11/12產權。全案可上訴。

馬男提告主張，他的爺爺去年過世，他的爸爸和另5名手足共同繼承爺爺名下房產。 他的爺爺2012年預立遺囑，內容記載身後留下的房屋要遺贈給他。爺爺的子女繼承房產後，自有交付遺贈物的義務，將他們公同共有所繼承的房屋、土地，移轉登記給他。

6名被告中，馬男的父親同意按照亡父生前自書遺囑辦理，由原告取得土地和房屋。有4人未於言詞辯論期日到場提出意見，亦未提出書狀作有利於己聲明或陳述。

馬男的1名姑姑則辯稱，馬男提出的自書遺囑不符合法律要件，應該無效。她是承繼人，應繼分為1/6，依民法規定應有特留分。她不要錢，只要持分，就算遺囑有效，內容也只有說房子給馬男，土地沒有寫在上面。

法院審理時核對遺囑，查出確為馬翁生前親自書寫全文，記明立囑日期並簽名，合於民法規定，應屬有效成立。

法官說，遺囑意思表示應探求當事人真意，不得拘泥辭句。馬翁遺囑載明「房屋一戶」特贈馬男「永遠為業」等語。馬男是馬翁的長孫，馬翁稱房屋一戶由原告繼承，即表示土地、房屋由原告一人取得。馬男的姑姑認為他僅能依遺囑取得房屋，不含土地，不足採信。