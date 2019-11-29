幼獅出版國防教科書附贈光碟 照片未授權遭起訴

2019-11-29 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



幼獅文化事業公司出版一本國防通識教科書，並隨書附贈一張光碟供校方以宣導友善校園，但其中一張「哭泣少女照」被攝影師發現未經同意而使用，提告違反著作權。台北地檢署調查後，認為涉及商業用途，非單純教育目的，已超出合理使用範圍，因此今依法起訴公司法人及劉姓主編。

檢方調查，一位男攝影師指控，發現自己的作品被印成海報貼在校園，打聽才驚覺照片早已被幼獅文化放入光碟，提供給學校作為「校園友善宣導周」活動使用。他主張，幼獅文化事前並未取得授權，他並不同意讓作品被如此使用。

據了解，攝影師請求支付授權費用，但幼獅文化僅願意付出2000元，雙方無法取得共識，全案進入訴訟程序。該名攝影師除提刑事，還向法院提民事求償，民事部分仍審理中。

幼獅文化辯稱該光碟是教科書的一部分，是供非營利教育目的使用，屬合理使用；且極力否認有違反著作權意思。北檢先前曾經不起訴，案經告訴人再議，高檢署發回北檢續查。

檢方認為，光碟內容為PPT檔案，雖該張照片是提供老師作為宣導性自主使用，但幼獅主要目的是用以輔助出售教科書，是一種促銷手法，具有商業意義，並非單純教育目的使用，超出合理使用範圍，因此依法起訴。