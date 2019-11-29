華視勞資糾紛挨告 工會控還有人薪水不到基本工資

2019-11-29 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



華視被控今年4月22日無預警資遣10名員工，其中8人經歷和資方多次調解宣告失敗，在華視工會協助下到台北地方法院提民事訴訟，要求確認僱傭關係存在，並按月給付工資。工會指出，資方以業務緊縮、虧損為由裁員10人，之後卻又新聘26人，認為資方「經營沒對策，裁員當政績」，希望司法還勞工工作權益。

華視前新聞部員工馬慧娟指出，她在華視服務33年，一直把華視當成是自己的家，但包括她在內的10名員工，4月22日6點下班前夕分別被召集告知公司業務緊縮，僱傭關係到此為止，當天晚上12點門卡就被禁了，隔天早上所有人的工作就已被取代，甚至被剛報到的新人取代。

她說，其中2人分別在台中、高雄調解成功，華視就以此對外說資方和勞方正進行良性溝通，事實上台北被資遣的8人資方不聞不問，甚至接到存證信函告知她們，如果再進公司就是私闖民宅，「我不懂在公司工作33年，為什麼要遭受這樣的對待」。

她說，一路走來員工對華視沒有功勞也有苦勞，被資遣的10人中有6人快要60歲，公司是不是中高齡歧視？甚至被裁撤的4名字幕室員工的薪水連基本工資都不到。她哽咽地說，有同事的小孩國中入學時被問及家中有無家庭變故，小孩寫說「爸爸被開除」，她不是在寫劇本也不想悲情，「但講到這些沒有情緒，我就跟華視一樣沒有人性」。

律師詹文凱說，解僱是最後手段，他認為華視沒有考慮到「最後手段性」的問題，華視是公廣集團一部分，如果營運策略和方向出問題，應該是決定的高層負責，怎麼會讓基層員工負責？尤其是公廣集團、公視基金會董事是社會良心的表現，理應是照顧少數族群利益的群體，卻對要求勞工犧牲，「非常諷刺。」