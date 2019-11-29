林光宇刺傷2醫護一審判1年 成大醫同意復職派雲林

2019-11-29 11:51 中央社 台南29日電



成大醫院體外循環師林光宇去年9月在開刀房持刀傷及2名醫護人員，今年3月一審被判刑1年，成醫今天發表聲明證實，林光宇已提出申請復職，院方暫時將他派往雲林斗六分院工作。

成大醫院聲明指出，林光宇因涉及刑事案件，公務人員懲戒委員會今年5月22日判決休職6個月，休職期限今天屆滿，林光宇並已於10月31日向成醫申請復職。

成醫聲明表示，經開會討論後，依法同意讓林光宇復職，且保障他的公務職級及待遇，但受限於審判法院的具保裁定禁制令，院方暫時將林光宇派往雲林斗六分院工作。

不過，成醫也考慮到林光宇案尚在審理中，林光宇不宜參與有急迫壓力的臨床及輪班工作，因此，林光宇在斗六分院職務是工作壓力較輕的醫事行政業務。

成醫人員說，林光宇案仍在台灣高等法院台南分院審理中，林光宇仍應遵守具保禁制令規定。

林光宇於民國107年9月28日上午9時在成醫辦公室取出蝴蝶刀後，前往3樓開刀房刺殺54歲陳姓女護理師數刀，包括腹部2刀、手部3刀。開刀房內的胡姓女醫師見狀，急忙奪刀，手部也遭劃傷。

林光宇行凶後，還在向警方投案途中透過臉書留下「終結霸凌」4個字，警方訊後將全案移送台南地檢署，南檢火速偵辦，6天後偵結，依殺人未遂及違反醫療法起訴，台南地方法院今年3月13日改以妨害醫療罪及傷害罪判刑1年。

監察院則認定成大醫院未積極預防及落實執行相關規範，以確保病人與醫護人員安全，糾正成大醫院。成醫表示，檢討改善，也尊重司法判決。