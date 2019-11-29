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酒駕撞死3人提「修復式正義」想交保 法院打臉駁回

2019-11-29 09:38聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

26歲貨運司機朱汶珽8月24日酒駕撞死3人後被收押至今，檢方也依酒駕致死罪起訴，朱2度聲請交保，具狀稱司法推動修復式正義，想和被害家屬致歉、賠償；但11月8日開庭時，朱面對被害家屬一語不發，辯護人也說朱沒錢，無安排調解必要，法院駁回其聲請。 

朱男表示，因他自私行為，藉酒消除疲勞，滿足個人舒暢感，貪杯酒駕，因此犯下難以彌補的憾事，無顏為自己所犯過錯做任何辯解，但具狀請求交保並非自私渴望自由，而是想為自己錯誤行為負責，親自面對被害家屬當面致歉，極力爭取原諒機會，及尋求補償辦法。

朱還說，雖經濟拮据，但會提出所有誠意彌補被害家屬，司法一再推動修復式正義，倘若不給予他出面的機會，他要如何和被害家屬致歉，因此聲請停止羈押。

法院審酌，朱所犯3年以上10年以下有期徒刑，造成3人死亡結果，且將來可能面臨巨額民事求償，加上朱也供稱「我沒辦法賠償，因為沒足夠的錢」，朱也未住在戶籍地，面臨高度經濟壓力、可能重刑，難保他不會因此選擇逃亡。

此外，再參酌朱2015年間因詐欺案件有規避刑事偵查而遭通緝紀錄，以他對司法程序的輕忽態度，本案又面臨更巨的民、刑事責任，更有規避的高度可能，認定朱男有相當逃亡之虞；此外，朱曾說在物流公司月薪不穩定，日薪約1500元，住的地方是女友父親承租的。

法院認為，朱無穩定收入，也沒穩固家庭生活系統，若命具保不能確定將來他會履行賠償，或遵期到庭接受審判、執行，權衡公益考量認為不應准許，予以駁回。

此外，朱雖聲稱停止羈押後得以和被害家屬致歉、談和解，但11月8日開準備程序庭時，3位被害人的家屬都有到庭，朱男若是有道歉的誠意，大可當庭為之，但實際上朱當天並沒有道歉，反而幾乎都交由律師答辯。

且開庭時受命法官曾詢問朱及其辯護人，是否有安排調解的意願與必要，朱男並沒有答覆，僅說「請辯護人回答」，而朱的辯護人則說，朱稱想談和解，但既使調成，也沒有能力支付金額，所以原則上不須安排；可見法院以給朱安排調解機會，但他沒正面回應，不採信其說詞。

朱男酒駕撞死3人被收押，他兩度聲請停止羈押，並主張司法一再推動修復式正義，想親自...
朱男酒駕撞死3人被收押，他兩度聲請停止羈押，並主張司法一再推動修復式正義，想親自和被害家屬道歉，但法院認為仍有羈押必要，予以駁回。圖／報系資料照
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