混油不知情 頂新：雖還清白 誤解已難澄清

2019-11-28 23:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ／彰化報導



涉嫌混油案的大統公司負責人高振利。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

頂新集團旗下屏東製油廠六年前向大統長基食品廠購油，油內摻有未經許可的銅葉綠素，卻偽稱純橄欖油或純葡萄籽油，事件爆出後重創頂新、味全銷售和商譽；彰化地院認定頂新對大統混油並不知情，判決大統長基賠償頂新公司七七二五萬多元，另賠償味全公司六六五九萬多元。

頂新製油公司昨天聲明，高振利當年以獨創混油手法，將人工銅葉綠素混入低價油品冒充純橄欖油出售給頂新製油、台糖等大廠，當年無檢驗方法可查知油品中的人工銅葉綠素，官方在案發前抽驗也無從得知，最後是檢察官在大統長基廠區搜到混油配方表，全案才揭發；高落網後還謊稱頂新知情，如今雖還清白，誤解已難澄清。

智慧財產法院今年六月以檢方指控頂新公司三名員工詐欺取財、商品標記不實及調配、包裝攙偽假冒等犯行均證據不足，無罪定讞；頂新公司隨後依油品退貨銷毀、原物料銷毀、包材成本等資本支出以及油品事件應變處理相關費用，加上營業損失與非財產上損失等，向大統長基求償八二二五萬多元，味全求償七二三○萬多元。

彰化地院說，法院已認定頂新跟味全公司對於大統長基所出售的油品是混油並不知情，判決依據是侵權行為損害賠償請求權，頂新除了非財產損害請求的五百萬元外，判賠七七二五萬多元，味全公司扣除原求償退換貨等利潤，判賠六六五○萬多元。