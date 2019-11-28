「臺安」健檢鬧雙胞 6星級健檢中心敗訴

2019-11-28 20:02 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ／即時報導



標榜6星級健檢設備的臺安101診所今年2月風光開幕，但經營不到半年時間爆發商標侵權爭議，與臺安醫院的財團法人對簿公堂。智慧財產法院審理時，診所雖強調沒有侵權，卻悄悄更名「信義101健康管理診所」，官司最後也敗訴收場，不得再使用相同或近似「臺安」的字樣及商標。

判決指出，臺安醫院的前身為「基督復臨安息日會台灣療養院」，1954年創立後，1986年更名為「臺安醫院」，使用「臺安」商標已逾33年，2003年也完成註冊，現為「基督復臨安息日會醫療財團法人」所有；該法人旗下機構除了臺安醫院外，還有臺安診所，但不包括臺安101診所（現更名：信義101健康管理診所）。

基督復臨安息日會醫療財團法人興訟主張，臺安101診所不但名稱和網頁均使用「臺安」字樣，名片LOGO也與臺安醫院LOGO雷同，甚至向客戶謊稱自己是醫院分支機構，報價單更註明「基督復臨安息日會醫療財團法人臺安101診所」字樣，醫院和診所目前已收到多筆投訴，顯見其行為已損及一般消費者權益和醫院商譽。

審理時，臺安101診所否認侵權，強調商標是醫院院長同意使用，也有透過合作機會支付商標權利金，診所開幕時，院長還有率副院長、各部門主管到場祝賀，顯見其至少有默示同意情形。

臺安101診所雖主張商標是經臺安醫院院長同意才使用，但院長否認；法院調查，院長只是醫院董事，無權代表醫院同意或授權商標使用。此外，基督復臨安息日會醫療財團法人早在3月已函文診所主張權益，診所自不能主張是善意使用。

法院調查，臺安101診所不只使用「臺安」2字當招牌，診所人員名片也印有臺安醫院巡迴健檢中心等字樣，甚至對外自稱「基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院」專員，健檢報價單也冠有「基督復臨安息日會醫療財團法人」等字樣，確實會混淆消費者。