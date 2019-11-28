揀骨師殺害情敵埋屍於空墓內 二審依殺人罪重判16年

2019-11-28 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中即時報導



兼差揀骨的計程車司機鄒尚仰是有婦之夫，又與未婚的劉女交往，兩人育有1女，未料同業的王姓司機追求劉女，引起鄒不滿，去年底勒殺王男後，再埋於南投市第九公墓的空墓內，一審依傷害致死及遺棄屍體罪將鄒判刑12年，經檢察官上訴，台中高分院改依殺人及遺棄屍體罪將鄒判刑16年。可上訴三審。

台中高分院查出，鄒尚仰平日以駕駛計程車及撿骨為業，與未婚的劉女為婚外情關係，劉女後來又與已有配偶的被害人王男關係曖昧，鄒尚仰與王男為劉女屢生爭執，鄒為挽回與劉女感情，對王男萌生殺人犯意。

去年12月30日上午，鄒先駕車至南投縣南投市第九公墓尋覓殺人後棄屍的地點，再返家備妥他撿骨所用的挖掘、填土等工具、裝備放置車上，同日晚間，駕車抵達臺中市沙鹿區某公司前停車場埋伏等候，當晚王男現身後，鄒尚仰即自王男身後，以右手用力扼勒王頸部，致王窒息死亡後，再駕車將王屍體搬運至南投市第九公墓剛撿骨後的空墓內掩埋。

鄒尚仰警詢、偵查、審判時坦承扼頸致王男窒息死亡、遺棄屍體犯行，但否認有殺人故意，辯稱不是故意要殺死王，只是恐嚇王。但二審依據證人、法醫師等人證述，認定鄒尚仰與王男在案發前，已因同一婚姻外的第三者有多次衝突，案發當天又先行勘驗埋屍地點，並預先準備埋屍使用之圓鍬、十字鎬以及在墓地穿著使用雨鞋，足見其確有殺人動機、預謀及故意行為，遂撤銷一審判決，改依殺人罪判刑。