高市獅龍溪詭紅、蔓延1公里 不肖業者偷排廢酸液遭起訴

2019-11-28 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／即時報導



高雄市獅龍溪仁武段前年疑遭不肖業者偷排放業者廢酸洗液，廢酸洗液蔓延，導致1公里長溪流段變色，高雄市議員邱俊憲當時更痛批「太無良」；經採集水體送驗，水質呈pH2.2酸性。檢警循線偵辦，發現專營化學原料買賣、載運廢酸洗液業務的高睦公司涉嫌重大，橋頭地檢署近日偵結，依違反廢棄物清理法、水汙染防治法等罪嫌，起訴高睦公司及其李姓負責人、丁姓副理。

邱俊憲前年9月初踢爆獅龍溪水嚴重變色，痛斥「誇張」之餘，立即要求相關單位查處，高雄市環保局到場發現，有一可疑車槽軟管延伸至獅龍溪水泥護岸，該段護岸有大片紅棕色腐蝕痕跡，隨即採集溪邊可疑軟管內廢水，驗出銅、鋅、鐵、總鉻、鎳等成分，pH值落在2.2。高雄市調處、保七總隊循排放廢水軟管追查，懷疑在獅龍溪邊擺放車槽的高睦公司涉有重嫌。

橋頭地檢署介入偵辦，發現高睦公司李姓負責人、丁姓副理曾託人將毀損、無法使用的槽車槽桶架設在獅龍溪岸邊，指示不知情員工將管線連接至原先就架設岸邊的固定槽，以利固定槽中的廢水可以直接被抽入槽車槽桶，再透由軟管將廢水、廢酸洗液偷偷排放至獅龍溪。

經環保局稽查人員比對，溪水水質檢出微量銅、鋅、鐵、總鉻、鎳等重金屬成分，組成與高睦公司廢水貯槽成分相仿。

高睦公司李姓負責人並不否認有指示將槽桶放置獅龍溪邊，丁姓副理也坦言，因公司載運車輛較少，每回只要載運不同原料液體，就會洗車，洗完槽車後會將廢水四處排放，經負責人指示，將廢水排入貯存槽，而該貯存槽有管線連通到放置獅龍溪邊的槽車槽桶。

橋頭地檢署認定高睦公司涉嫌違法排放廢水，從前年9月至今年6月5日為止，共非法排放8230公噸廢水，害獅龍溪有長達1公里溪流變色，廢水嚴重汙染環境，依違反廢棄物清理法、水汙染防治法等罪嫌起訴高睦公司及其李姓負責人、丁姓副理。