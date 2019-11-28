移工在女友兒子面前殺人棄屍 今判16年刑滿將逐出境

2019-11-28 18:02 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林縣即時報導



雲林縣麥寮鄉杜姓越南籍移工，與離婚的越籍女子交往，兩人因債務關係鬧分手，今年6月間女子開車載著11歲兒子和杜男談判，兩人在車上爭吵，杜男持水果刀猛刺女子14刀致死並棄屍偏僻水門，兒子目睹母親被殺經過，趁機逃跑，躲過一劫，杜男今天被雲林地方法院依殺人、遺棄屍體兩罪判17年，應執行16年，刑滿驅逐出境。

34歲杜男和大他3歲已離婚的女子交往約兩個月，以開計程車為業的女子，向他借了15萬元，杜男說，他當工人薪水少，錢也是向朋友借來給女友的，別人多次催債，女友一直不還，還有意躲避，才約她出來談判。

今年6月23日凌晨，女子開車載著11歲的兒子，到麥寮鄉杜男工作處赴約，兩人在車內發生爭吵，女子持一把水果刀自衛，杜男一怒搶下水果刀，朝女子胸部、臉、肩及大腿等處猛刺14刀，刀刀見骨深及內臟，喉嚨也被割斷，當場死亡。

坐在後座的死者兒子見母親被殺，趁機打開車門逃跑並向警方報案，杜男發現女友已死亡，將她推下車並拖至汽車後座，載至麥寮鄉施厝寮大排附近，將屍體拋入水門前方水溝，即駕著女子的車逃離。案發五天在屏東被逮捕。

杜男坦承犯行，法官考量他無前科且是大學畢業，又到異國謀生，是因討債一時憤怒殺人，今天依殺人罪判15年，遺棄屍體罪2年，合併應執行16年，刑滿驅逐出境。