中國大陸抽砂船盜採海砂 澎檢起訴28人沒入船舶

2019-11-28 18:09 中央社 澎湖縣28日電



今年10月越界在台灣淺堆查扣中國大陸「豐溢9969」抽砂船、「長鑫36」運砂船，在押被告康姓與陸姓等28名，澎湖地檢今天偵結起訴，並聲請將2船舶和海砂1萬6500公噸沒入。

澎湖地檢署主任檢察官詹益昌表示，大陸「豐溢9969」、「長鑫36」被告康姓與陸姓等28名，違反中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法，在中華民國專屬經濟海域故意損害天然資源及破壞自由生態案件，由「豐溢9969」抽砂船進行抽砂，再卸砂至「長鑫36」運砂船，已先後抽砂2天，卸砂3次，計有海砂1萬6500公噸。

詹益昌指出，被扣的「豐溢9969」抽砂船為共犯之一的林姓船東所有、「長鑫36」運砂船則為李姓和周姓2名共犯船東所有。

澎湖地檢署表示，台灣淺堆位於澎湖西南海方，屬台灣專屬經濟海域，為土魠魚、玉筋魚類、白魚和巴浪等魚類產卵孕育的場域，大陸抽砂船大量盜採海砂，造成海底砂石地形異動，嚴重破壞海洋環與自然生態。

海巡署與澎湖縣政府是在今年10月26日聯手在台灣淺堆查扣大陸「豐溢9969」抽砂船、「長鑫36」運砂船盜採海砂，人船一併查扣，移送檢方偵辦，依法起訴，並向法院鏧請宣告沒入船舶和海砂。