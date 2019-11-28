李婉鈺說清和張碩文交情 批這警「做了很過分的事」

2019-11-28 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



新北市前議員李婉鈺深夜按前立委張碩文家門鈴，張的鄰居受擾報警，李婉鈺與大安分局新生南路派出所警員林泰安、王重羲起衝突，被依強制未遂、妨害公務罪送辦。台北地院依妨害公務罪判李女4月徒刑，強制未遂罪部分處拘役20日，皆可易科罰金，她和檢方皆上訴。高等法院今行準備程序，李婉鈺指檢察官起訴和一審判決都不是事實，她因遭王碰觸胸部才斥「穿制服的流氓」、出手。

李婉鈺小學五年級即認識張碩文，她透露張小時候為了學畫畫而到北港就讀，當時張家境不好，衣衫破破的又「臭頭」，被同學排擠，她還仗義要大家和張一起玩，要算是她「罩」張碩文，外人不了解兩人的交情，卻曲解成她找張碩文喝酒遭拒。李婉鈺去年新北市第3屆議員選舉中落敗，這次轉戰台北市第一選區（北投、士林）立委選舉。

台北地檢署指控，2017年11月28日晚上9點，李婉鈺藉口鄉親來訪，打電話邀約張碩文飲宴但遭拒，29日凌晨酒後到張家按大廈電鈴長達12分鐘、上樓拍張家鐵門。李婉鈺要張碩文的妻子開門，並交代張碩文行蹤，張妻不願開門。沈姓鄰居制止李女擾鄰，兩人口角，李女賞人巴掌；警員王重羲、林泰安上前勸阻，王也遭摑掌。

李婉鈺批檢察官羅織事實，指她找張碩文喝酒沒約到才去按電鈴是臆測。北院認為李女身為市議員，應為民之表率，但她的行為公然挑戰國家法治，判她4月徒刑與拘役20日。李女認為判決不公，一審後在臉書抒發情緒，檢方認為她在審理期間向員警道歉，事後卻改變態度，認為道歉只是虛應故事「表現不一」，以量刑太輕等理由上訴。

高院今開庭時，李婉鈺表示一審判決關於她妨害公務部分沒有一併考量警察的態度，她才在臉書上抒發，檢方以此上訴無理由；強制未遂部分，她解釋是基於「關心」才前往張家，沒有犯意。

李婉鈺表示，因警員王重羲說「幹，我要把事情鬧大」，她又遭王觸碰胸部，覺得很不舒服，她要求對方不准刪、動密錄器，雙方才起衝突，她遭打、踹。

辯護律師許富雄表示，對原審認定的客觀事實不爭執，但原審判決夾敘夾議，李婉鈺對妨害公務部分無意見，但否認強制未遂，請求調查量刑。關於一審判決「夾議」，許將具狀補陳，法官諭知候核辦。