台南分署年底大清倉 2005年份福斯POLO 1元起標

2019-11-28 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



好康又來了！行政執行署台南分署將於12月3日下午3時起，在台南市中西區忠義路1段125號2樓拍賣室，舉辦法拍會，其中，2005年份福斯 POLO、1390CC，該車輛未欠牌照稅、燃料費及交通違規罰鍰，未訂底價，1元起標，備受關注。

台南分署指出，這次拍賣物品包括TOYOTA ALTIS、福斯 POLO、福特休旅車、中華自用小貨車等轎車，還有名牌太陽眼鏡、腳踏車、手機殼、手機套、ACER充電座、滑鼠、喀樂獸公仔等歡迎民眾競標，訂於當日下午2時30分起開放民眾拍賣登記，下午3時起，正式競價拍賣。

台南分署表示，比較吸晴的物件有2012年份中華小貨車、1299CC，該車輛僅欠牌照稅4800元，第一次拍賣，訂有底價；2009年份中華小貨車、1198CC，該車輛欠燃料費4320元、罰鍰6800元，合計1萬1120元 ，為第一次拍賣，訂有底價；2016年份 TOYOTA ALTIS、1798CC，該車輛欠牌照稅2萬167元、燃料費1萬1400元、罰鍰16萬3100元，合計19萬4667元，為第一次拍賣，訂有底價。

除此之外，2005年份福斯 POLO、1390CC，該車輛未欠牌照稅、燃料費及交通違規罰鍰，未訂底價，1元起標。