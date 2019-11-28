台南分署年底大清倉 2005年份福斯POLO 1元起標
好康又來了！行政執行署台南分署將於12月3日下午3時起，在台南市中西區忠義路1段125號2樓拍賣室，舉辦法拍會，其中，2005年份福斯 POLO、1390CC，該車輛未欠牌照稅、燃料費及交通違規罰鍰，未訂底價，1元起標，備受關注。
台南分署指出，這次拍賣物品包括TOYOTA ALTIS、福斯 POLO、福特休旅車、中華自用小貨車等轎車，還有名牌太陽眼鏡、腳踏車、手機殼、手機套、ACER充電座、滑鼠、喀樂獸公仔等歡迎民眾競標，訂於當日下午2時30分起開放民眾拍賣登記，下午3時起，正式競價拍賣。
台南分署表示，比較吸晴的物件有2012年份中華小貨車、1299CC，該車輛僅欠牌照稅4800元，第一次拍賣，訂有底價；2009年份中華小貨車、1198CC，該車輛欠燃料費4320元、罰鍰6800元，合計1萬1120元 ，為第一次拍賣，訂有底價；2016年份 TOYOTA ALTIS、1798CC，該車輛欠牌照稅2萬167元、燃料費1萬1400元、罰鍰16萬3100元，合計19萬4667元，為第一次拍賣，訂有底價。
除此之外，2005年份福斯 POLO、1390CC，該車輛未欠牌照稅、燃料費及交通違規罰鍰，未訂底價，1元起標。
台南分署提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，應事先詳細了解拍賣公告上的記載，並請記得攜帶國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的。至於相關拍賣資訊及拍賣物照片已公告在台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。
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