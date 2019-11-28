高以翔之死／藝人簽生死狀出事節目不用負責？ 律師這樣看

2019-11-28 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



藝人高以翔參加大陸綜藝節目「追我吧」猝逝，網路也流出疑似電視台要求藝人簽「生死狀」，切結書內容寫明節目激烈競爭會帶給藝人生心理的負擔，要求藝人完全承擔一切結果，條件十分嚴苛。對此，律師指出，切結書並非萬能，若能證明節目製作單位疏失，仍無法透過切結書逃避相關責任。

律師林智群指出，切結書、生死狀確實有可能讓節目單位免除部分責任，但仍需要看意外發生的原因；若藝人簽切結書後，錄製節目不幸身亡，檢察官調查發現是節目提供的道具或設施缺失，例如未設置安全繩導致藝人高空墜落身亡，節目單位就不可能以切結書脫免刑民事責任。

他說，藝人簽切結書願意承擔一切結果，是以節目流程安全無虞為前提，不可能要求藝人承擔節目流程設計、道具或設施缺失所造成的後果。

林智群說，以高以翔猝逝來看，目前初步認定是突發性心臟衰竭死亡，屬於個人身體因素，難以歸責於節目單位，若他真的有簽切結書，確實切結書能產生效力。

他指出，雖然「追我吧」節目屬於高強度運動，要求藝人追趕跑跳2公里，且選在凌晨拍攝，加上氣溫低，確實會造成運動傷害，但實務上仍難以就此認定會造成死亡。

林智群說認為，現今節目流行讓藝人挑戰極限，或答錯題就從高空墜落等，其實相關遊戲都有極大風險，畢竟藝人不是長時間接受訓練的運動選手，「不出事還好，一出事要誰負責」，製作單位設計遊戲和節目應要考量設備安全，或請專家來一起設計，不要為了節目效果讓藝人承擔過大風險，「藝人也是人」。