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台南知名排骨店勞資糾紛 友人PO文代出頭判無罪

2019-11-28 16:09聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南知名排骨店發生勞資糾紛，郭姓男子在臉書社團「台南諸事會社之台南大小事」貼文，「XX排骨欺壓我們台灣人、我們台南人給XX排骨賺錢，這些主管還這麼欺壓我們台南人」等語，業者認為損害了公司名譽提告，檢方認涉誹謗罪嫌起訴，台南地院審理認郭的貼文屬於憲法保障的意見表達自由，判他無罪，檢方不服，提起上訴。

檢方調查，郭於去年10月23日下午4時27分許在臉書社團「台南諸事會社之台南大小事」以化名貼文，內容有：「XX排骨飯欺壓我們台南人，台南市的。XX排骨雇用大陸跟越南人當主管欺壓台南人，我們台南沒有加班費，因公受傷休息，公司不幫你請領勞保…」。

勞工局指出，有關這起勞資糾紛案，已經調處成立，和平落幕，勞資雙方中止勞資關係。然而，業者認為，郭張貼內容不實，足以貶損公司的名譽及社會評價，因而提告。檢方也依涉誹謗罪嫌起訴。

審理時，郭否認加重誹謗，他辯稱，他是依據友人跟他說的內容，善意發表友人所陳述的困境與基層勞工的無奈，才張貼上開文章。

法官也傳喚郭口中的友人作證，她證述，告知郭的事是其親身經驗，她都是照實讓郭知悉。因此，法官認郭因有相當理由確信其所指摘之事為真實，並非全然憑空虛捏而未予查證，或屬不當渲染的惡意評論。

至於「XX排骨欺壓我們台灣人、我們台南人給XX排骨賺錢，這些主管還這麼欺壓我們台南人」等語，台南地院認為，依歷史文化、宗教信仰、價值觀的不同認同層面，每個人的解讀都不一樣，欺壓二字更屬郭個人的主觀評價用詞。院方認郭就陳述事實後的評論、意見，雖用詞令告訴人不悅，也應予以包容。

判決指出，經綜合調查判斷後，認郭主觀上已確屬有相當的理由確信其為真實，即郭所指摘者非屬憑空捏造或空穴來風，且依檢察官舉證，也無從證明被告已達實質真正惡意，仍屬憲法保障維護的意見表達自由。因此，判郭無罪。

台南知名排骨店發生勞資糾紛，郭姓男子在臉書社團PO文代出頭被告誹謗，台南地院認郭...
台南知名排骨店發生勞資糾紛，郭姓男子在臉書社團PO文代出頭被告誹謗，台南地院認郭的貼文屬於憲法保障的意見表達自由，判他無罪，檢方不服上訴。圖／本報資料照片
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