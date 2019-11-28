海軍士官長偷拷貝承德艦機密 首次竟在15年前

2019-11-28 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



海軍艦隊指揮部124艦隊去年驚傳軍機外洩，檢方查出，周姓士官長多次涉藉維修名義，進入承德艦戰情室，持隨身碟拷貝電腦的通信程式；經數位鑑識確認後，隨身碟確實存有130項屬國防機密，雖暫未得知他竊取機密的用途，高雄高分檢依犯外患罪等將他起訴。

去年10月傳出承辦的檢察官登艦指揮搜索，讓全案曝光後，洪姓士官長已於同月17日火速遭撤職；高雄高分院預計下周五首次開庭，但事涉國防機密，不公開審理。

檢方調查，洪姓男子（40歲）1998年8月起服役於海軍艦指部124艦隊承德鑑，一路從中士修護士、上士修護士、上士副班長升至資系士官長，負責保養、維修承德艦上的無線電及天頻系統衛星通信設備。

但洪姓男子明知承德艦上的電腦系統內資訊，屬於國防應保密的電磁紀錄，仍在高雄三民區建國路的電腦商場購入硬碟，2003年10月7日上午10點多，假借維護電腦名義進入承德鑑的戰情室，趁無人之際，執行「安迅6號」電腦的「WINDOWS下載程式」，拷貝通信程式至硬碟；之後又多次用相同手法，拷貝安迅6號、安迅7號兩部電腦的資料。

洪姓男子之後得知安迅6號將停機報廢，2017年1月20日晚間再度進入戰情室，最後一次將該電腦的資訊拷貝到硬碟。

檢調接獲情資後，去年1月29日前往洪姓士官長的住處搜索，查扣硬碟，去年10月12日高雄高分檢檢察官更率高雄市調處、軍事安全總隊反情報工作站及憲兵單位，前往停靠於左營軍港的成德艦上勘驗。

洪姓士官長應訊時承認多次進入承德艦戰情室，拷貝、收集安迅6號、安迅7號兩部電腦的通信程式，調查人員對查扣的硬碟數位鑑識，確實發現存有相關檔案，再經國防部政治作戰局進行機密等級審鑑，發現共128個檔屬「國家機密亦屬軍事機密」、2個檔「國家機密亦屬國防機密」。