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端正選風嘉縣府編2千萬警方查賄獎金 新增查假訊息獎金

2019-11-28 13:39聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

法務部公布去年九合一選舉嘉義地檢署查賄績效全國第一，全國發出檢舉獎金逾11.37億元；嘉義縣年初農曆年前發出縣府2000萬元查賄獎金，感謝有功員警；這次總統立委選舉，除檢舉賄選獎金豐厚，縣府仍編2000萬元警方查賄獎金，警局為避免給獎浮濫，讓獎由下起，重新修訂核獎辦法，新增查獲「假訊息」核獎。

警局刑大說，總統立委選舉查賄獎金核發，共分成五大類型:「現金、贈品」；「旅遊、餐會」；「賭盤」；「假訊息」；「幽靈人口」； 按查獲對象是候選人、樁腳或選民，以及人數多寡，發給不同獎金，查獲候選人獎金最多，查獲現金或贈品，移送階段就發給獎金額度3分之1，起訴再給3分之2；其餘4項類型，移送階段發給5分之1，起訴再給5分之4，給獎按員警功勞，由下而上獎勵。

地檢署統計，去年九合一選舉，嘉縣市共計1080件賄選案件，以現金賄選占大宗，查扣現金112萬4000元，羈押被告51人、起訴284件、239人，提起當選無效之訴14件；面對總統立委大選，檢方鼓勵民眾就賄選、選舉暴力、賭盤、地下匯兌、假消息等影響選舉的不法行為，勇於提出檢舉。

檢察長繆卓然日前為查賄拜會縣長翁章梁，翁章梁說，絕對支持查察賄選，已循慣例編列2000萬元預算作為員警查賄獎金，也因檢方強力查賄，降低候選人競選成本，大家不用想送禮，更不用想如何買票賄選，讓有心服務的人願意投入選舉，以服務、政見爭取選民認同，選賢與能，澄清吏治，這是民主發展可貴之處，無法以金錢衡量。

翁章梁強調，縣府和警局絕對有決心捍衛總統立委選舉，針對可能發生賄選行為，嚴加打擊，絕不手軟，以維選風，讓選民依照自己的意志，選出心目中最優秀總統和立委人選。

總統立委選舉，嘉義縣政府編列2000萬元查賄獎金，警察局為避免給獎浮濫，讓獎由下...
總統立委選舉，嘉義縣政府編列2000萬元查賄獎金，警察局為避免給獎浮濫，讓獎由下起，重新修訂核獎辦法，新增查獲「假訊息」核獎。圖／聯合報資料照片
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九合一選舉賄選翁章梁

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