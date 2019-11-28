辜嚴倬雲和婦聯會合力告內政部 訂下月26宣判

2019-11-28 12:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ／台北即時報導



婦聯會恐被黨產會認定為國民黨附隨組織之際，內政部撤換辜嚴倬雲主委身分，改選由「鴿派」前立委雷倩當選新主委。辜嚴倬雲和婦聯會不服，各別提告。台北高等行政法院今上午言詞辯論終結，兩案均訂12月26日上午10點30分裁判。

婦聯會於2016年未提供「勞軍捐」相關文件及收取數額等資料，遭內政部依人民團體法規定予以「警告」處分。2017年12月22日，婦聯會決定不簽行政契約，時任內政部長葉俊榮宣布立即撤免辜嚴倬雲主委與葉金鳳副主委職務，且婦聯會文到10日內應改選。

辜嚴倬雲和婦聯會不服，各別提告救濟。辜嚴倬雲主張，內政部認為她妨害公益，因此依人民團體法第58條規定撤免其主委職務，已侵害集會結社權及名譽權。基於兩案事實相同，法官一併進行審理。

辜嚴倬雲委任律師指出，內政部要求提出勞軍捐款資料，目的是為還原歷史、促進轉型正義，已逾越其職權，此屬黨產會職權，應由黨產會依據黨產條例進行程序；且從當時背景來看，內政部目的是為迫使婦聯會簽署行政契約。

內政部已就警告處分案獲勝訴確定。判決指出，勞軍捐收入既是來自民間，其目的又是用於興建國軍眷舍及慰勞三軍等用途，涉及公共利益，該項經費數額、流向自有公開透明必要，內政部及社會大眾對該項經費收支情形，應有監督及知悉權利。

婦聯會經內政部數度發函要求提出勞軍捐相關資料均不提出，而勞軍捐涉及公益，內政部認定婦聯會遲不提出，已妨害公益，依人民團體法第58條第1項規定，以原處分處予以警告處分，於法有據。

內政部委任律師翁國彥認為，警告案的判決有既判力，對於本案有拘束力，況且辜嚴倬雲已辭職，甚至近期登報聲明年事已高早已不再參與婦聯會事務，「現在的主委是雷倩，這樣會鬧雙胞！」