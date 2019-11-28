嘉義立委參選人檢舉選舉販仔 3人經檢方訊後請回

2019-11-28 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義即時報導



總統立委選舉登記結束不久，嘉義縣昨天就傳出首件賄選案，警方接獲海區某立委參選人檢舉，查獲3名涉行求期約賄選「選舉販仔」，檢方偵訊後請回。

布袋警分局獲報，周姓、蔡姓男子及吳胡姓女子等3人，日前找海區某立委參選人指稱，願當其樁腳，以每票千元向選民買票，要求參選人支付他們車馬費、工作費，參選人懷疑遭詐欺，主動檢舉，檢方偵訊後，認為3人涉違反公職人員選舉罷免法、詐欺等罪嫌，訊後請回。

檢警調查，周男無業，需錢孔急，找上友人蔡男及吳胡姓女子，在義竹鄉北華村向某參選人詐稱，願意成為樁腳，即民間俗稱「選舉販仔」，幫忙向選民買票，但需支付工作費、車馬費，參選人不理會、未付款，向檢警檢舉賄選 告發詐欺。

檢方說，「選舉販仔」行為須符合賄選要件:「行求」，指想要交付賄賂或其他不正利益行為；「期約」指行賄者與收賄者對一方交付賄賂或不正利益達成共識；「交付」指讓收賄者獲賄賂或其他不正利益。