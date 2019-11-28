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女縱火燒死父親又開庭失控 台南地院12月18日宣判

2019-11-28 13:07中央社 台南28日電

台南劉姓女子5月在自宅縱火，造成父親死亡，又在台南地院開庭時痛罵法官、檢察官及律師，院方今天說，劉女辨識違法行為能力顯著降低，不會主動移送告發，全案12月18日宣判。

台南地方法院昨天開庭審理劉女縱火案時，劉女對審理程序不滿，再三詢問「何時宣判，什麼時候可以離開台南看守所」，還罵法官「你去死」。

台南地檢署檢察官陳述起訴案由時，劉女也罵說「你去死吧」，辯護律師則請求法官依相關事證及行為時精神狀態完全喪失，或辨識能力顯著降低減輕其刑，未料劉女竟對律師大吼「你去死」、「出去」、「滾」。

劉女更要求換地方判決，她說，「這不是我做的」、「這是不公平的，我一定要離開這地方」。

台南地院庭長林臻嫺今天表示，劉女經成大醫院精神鑑定後，醫院認為她辨識違法行為能力顯著降低，持續在押數月確實影響情緒，何況劉女身為刑事被告，在法庭說的話也是為自己辯解的權利，地院不會主動移送告發。

劉女縱火案昨天已辯論終結，台南地院預定12月18日下午2時30分宣判，且將就劉女是否強制送醫治療一併說明。

醫學系畢業的劉女和雙親、弟弟同住在台南市永康區，5月15日深夜11時許，劉女和母親發生口角爭執後，隔天凌晨3時許駕車到加油站購買新台幣500元的汽油，再將汽油潑灑在自宅1樓客廳引燃後，駕車逃逸。

劉宅因1樓客廳起火，濃煙隨著火勢向2樓竄升延燒，劉家其他3人驚醒後倉皇逃生，卻造成劉女父親吸入濃煙窒息及燒燙傷而死亡，母親及弟弟受傷。

消防人員半小時內撲滅火勢，懷疑有人縱火，立刻報請檢警偵辦，逮捕劉女，南檢訊後聲押獲准，且以殺害直系血親等罪嫌起訴劉女，請求法官從重量刑。

縱火檢察官成大醫院

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