男子患扮異性症上訴求輕判 法官駁回：你是偷男性衣物

2019-11-28 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ／基隆即時報導



有多次竊盜前科的李姓男子，出獄不到一年，又到回收站偷男性衣褲來穿，被法院依累犯判刑3月。李上訴稱，因患「戀物性扮異性症」，請求改輕判。二審法官認為，李男患病屬實，但這次偷的是男性衣褲，與戀物性扮異性症無直接關連，駁回告訴。不得上訴。

判決指出，李男因犯5件竊盜罪、1件過失傷害罪，被判應執行8個月入獄，去年7月間執行完畢出獄。李不知悔改，今年5月13日午夜騎機車到新北市雙溪區平林活動中心資源回收站，竊取黃姓男子回收的夾克2件、長袖襯衫3件、長褲1條，得手後逃逸。

黃男發現物品被偷報警，李男落網後坦承偷竊，檢方根據相關物證認定犯案，聲請簡易判決處刑。基隆地院簡易庭今年9月宣判，指李為累犯，處3月徒刑，可易科罰金，以1000元折算1日。

李男不服上訴，指先前所犯竊盜案，大部分是竊取女性已用過並在晾曬的內衣褲、泳衣等，在一般社會並無交易的財產價值。他因是「扮異性症，衝動疾患」，所謂犯行應屬一種癖好的「病態」行為，不符竊盜罪「意圖不法所有」構成要件，應屬民事賠償問題；縱認構成竊盜罪，也請斟酌他患有病態戀物癖，從輕量刑。

合議庭法官指出，雖有國立陽明大學附設醫院診斷證明書，證明李患「戀物性扮異性症」，但他犯本案接受偵訊時供稱，因為賺的錢不多，所以要撿一些男生穿的衣服來穿，可見與李患有戀物性扮異性症無直接關連。

李男利用深夜竊取男性衣物要供自己穿用，主觀上對於該等衣物已有不法所有意圖，且知道晚間行竊比較不易被發覺，顯示患戀物性扮異性症並未讓他辨識行為違法顯著減低。