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大統長基混油案 一審判賠頂新7725萬元

2019-11-28 11:47聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

頂新集團旗下公司屏東製油廠向大統長基食品廠購入摻有未經中央主管機關許可的銅葉綠素進行調色後，偽稱純橄欖油或純葡萄籽油對外販售頂新公司，彰化地院認定頂新對於大統出售的混油不知情，判決大統長基應負頂新公司損害賠償7725萬多元，賠償味全公司6659萬多元，可上訴。

智慧財產法院今年6月以檢方指控頂新公司3名員工詐欺取財、商品標記不實及調配、包裝攙偽假冒等犯行均證據不足，都無罪定讞，頂新公司依油品退貨銷毀、原物料銷毀、包材成本等資本支出以及油品事件應變理相關費用等財產上損失加上營業毛利上的損失與非財產上的損失等共求償8225萬元。

彰化地院今天表示，判決的依據是侵權行為損害賠償請求權，法院認定頂新跟味全公司對於大統長基所出售的油品是混油並不知情，除了原告請求的非財產上損害500萬元外均准許，判賠償頂新公司7725萬2999元、味全公司則扣除原求償退換貨等利潤等，判賠償6650萬5008元。

頂新製油公司發聲明指出，前GMP大廠大統長基食品公司負責人高振利，6年前以獨創混油手法，將人工銅葉綠素混入低價油品冒充純橄欖油出售給頂新製油、台糖等大廠，落網後還謊稱頂新知情。頂新製油與3名員工日前已獲判無罪定讞，彰化地院進一步判決大統長基應負損害賠償7725萬餘元，本案真相雖已還原，但許多誤解已難以澄清。

頂新也表示，大統長基食品公司負責人高振利，多年前自創混油手法，將銅葉綠素摻混低價油冒充純橄欖油出售，因當年並無檢驗方法可查知油品中的人工銅葉綠素，不僅各下游廠商被蒙鼓裡，連官方在案發前抽驗也無從得知，最後是彰化的檢察官李秀玲在大統長基廠區角落，搜索到一張A3大小的混油配方表，全案才被揭發。

大統長基混油案，彰化地院判賠頂新7725萬多元。報系資料照
大統長基混油案，彰化地院判賠頂新7725萬多元。報系資料照
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橄欖油屏東詐欺

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