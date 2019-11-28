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刑警日夜辛苦賣力扮「大頭娃娃」逛市場 宣傳反賄選

2019-11-28 11:38聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南市永康警分局為了宣傳「反賄選」，設法推出「可愛的大頭刑警」造型人偶大頭，平常抓壞人的刑警，一路扛著人偶大頭與標語吸引民眾注意，志工分送宣導品口罩，將一直宣傳到投票結束，雖然辛苦，卻也充分達成上級要求的宣導績效，更進一步讓民眾充分感受到警察宣導反賄選的用心。

永康警方一連3天動員警力及志工，分組前往轄區鹽行路鹽行夜市、中華路兵仔市場及中山南路永康市場等人潮聚集地點，宣傳「反賄選」。

現場民眾見到可愛的大頭刑警造型爭相拍照，有人拿到發送的宣導品口罩，也感到經濟又實惠，笑著向警察表示，「如果有知道賄選情事，一定向警察檢舉」。

永康分局表示，為使各行各業的民眾拒絕賄選，並主動檢舉，特別由偵查隊刑警頭戴「大頭造型娃娃」，結合派出所員警及志工手持反賄選宣導牌，連日前往永康區各大型市場、夜市等場合，透過發送文宣品及宣傳單，向民眾宣導「檢舉賄選，人人有責」、「人人扮青天，家家反賄選」。

永康分局強調，大陣仗果然吸引不少民眾注目，達到成效。目前相關反賄宣導活動已規劃預排至12月31日，地點還有金融機構、學校門口及大賣場等處，將持續到選舉投票最後一刻。

永康分局呼籲民眾勇於檢舉，除可獲檢舉獎金，並可端正選風，「若發現疑似有人賄選或暴力介入選舉情事，請立即撥打反賄選專線0800-024-099#4或報案專線110，全民合作淨化選風，選賢與能」。

永康刑警為宣傳反賄選，日夜辛苦賣力扮「大頭娃娃」逛市場。圖/警方提供
永康刑警為宣傳反賄選，日夜辛苦賣力扮「大頭娃娃」逛市場。圖/警方提供
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永康刑警為宣傳反賄選，辛苦賣力扮「大頭娃娃」逛市場。圖/警方提供
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永康刑警為宣傳反賄選，辛苦賣力扮「大頭娃娃」逛市場。圖/警方提供
永康刑警為宣傳反賄選，辛苦賣力扮「大頭娃娃」逛市場。圖/警方提供
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賄選警察

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