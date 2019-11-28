影／當庭失控罵「你去死」 台南地院：不會主動移送她

2019-11-28 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



台南劉姓女子醫學系畢業後待業在家，因與母親發生爭執，買汽油回家潑灑後點火，造成父親傷重不治，母親及弟弟灼傷，她不堪長期羈押，昨在台南地院辯論庭上不滿檢方及律師發言，情緒失控大罵「你去死吧！這不是我做的」等，遭審判長制止。台南地院考量因劉女經精神鑑定後，認她辨識違法行為的能力已顯著降低，且持續在押數月確實影響其情緒，「不會主動移送、告發她」。

台南地院庭長林臻嫺表示，被告當庭對檢察官、辯護人等大罵：「你去死吧！這不是我做的」等語，可能涉犯公訴罪的刑法第140條的侮辱公務員及公署罪部分，本院考量因被告經成大醫院精神鑑定後，認為她辨識違法行為的能力已經顯著降低，且持續在押數月確實影響其情緒，且她身為刑事被告，上開言語部分也屬為自己辯解的權利等情，現階段本院不會主動移送、告發她。

她指出，告訴乃論的刑法第309條公然侮辱罪等部分，則要視當天蒞庭的檢察官、辯護人等，是否要另對被告提出告訴，本院就此部分，無從評論。