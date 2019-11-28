影／當庭失控罵「你去死」 台南地院：不會主動移送她
台南劉姓女子醫學系畢業後待業在家，因與母親發生爭執，買汽油回家潑灑後點火，造成父親傷重不治，母親及弟弟灼傷，她不堪長期羈押，昨在台南地院辯論庭上不滿檢方及律師發言，情緒失控大罵「你去死吧！這不是我做的」等，遭審判長制止。台南地院考量因劉女經精神鑑定後，認她辨識違法行為的能力已顯著降低，且持續在押數月確實影響其情緒，「不會主動移送、告發她」。
台南地院庭長林臻嫺表示，被告當庭對檢察官、辯護人等大罵：「你去死吧！這不是我做的」等語，可能涉犯公訴罪的刑法第140條的侮辱公務員及公署罪部分，本院考量因被告經成大醫院精神鑑定後，認為她辨識違法行為的能力已經顯著降低，且持續在押數月確實影響其情緒，且她身為刑事被告，上開言語部分也屬為自己辯解的權利等情，現階段本院不會主動移送、告發她。
她指出，告訴乃論的刑法第309條公然侮辱罪等部分，則要視當天蒞庭的檢察官、辯護人等，是否要另對被告提出告訴，本院就此部分，無從評論。
她表示，被告母親等家屬，認為被告的精神狀況已經越來越差，希望法官能盡速讓她就醫，法院將與看守所保持聯繫，若發現被告確已達精神衛生法應強制就醫的必要情形，法院會做必要的處理。另本案已辯論終結，預定於12月18日下午2時半宣判，就被告是否應依刑法第87條等規定併為宣告監護處分等部分，也將會在判決中妥善的處理與說明。
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