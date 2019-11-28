金鼎結構債案 張平沼更一審逆轉無罪

2019-11-28 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



金鼎投信因投資結構債造成鉅額虧損，前董事長張平沼與妻子陳淑珠被控將虧損轉嫁到金鼎證券，一、二審依證交法背信罪判張7年6月、陳婦8年6月徒刑，最高法院撤銷、發回，高院更一審今改判張姓夫妻無罪。

高院前審判決指2004年7月間，聯合投信所募集、俗稱結構債的債券型基金虧損，爆發投資人贖回潮，金管會要求各家投信公司2005年底出清結構債，並規定不得讓投資人受損，若有損失則由投信公司股東自行吸收。當時金鼎投信約持有113億元結構債，出清可能虧損5億元以上，張平沼為規避虧損，先安排家族5家投信公司買斷85億6千萬元結構債，再持債券向金鼎證進行「附條件賣回交易（簡稱ＲＳ）」融資貸款86億9千多元。5家公司後來無力償還，金鼎證虧損。

張平沼夫妻審理期間堅稱無罪，他們認為金管會管太多，不應讓股東承受結構債的損失。當2014年高院前審仍認定張有罪時，他痛心地表示，原本期待法官能體察當時背景及交易實況還他清白，不料法官卻忽略有利於他的證據、專家證人證詞及交易慣例，自己信賴政府，依政府指示處理結構債卻遭到有罪判決，政府此舉叫其他企業經營者如何適從。

最高法院2015年11月以高院判決違背法令、影響事實確定為由，撤銷發回更審，張平沼夫妻倆今獲無罪判決。