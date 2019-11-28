排放廢水到廠外水溝致魚大量死亡 工程師被判刑

2019-11-28 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ／台中報導侮



裕太環保科技有限公司受綠點高新科技股份有限公司委託，負責處理綠點公司二廠的廢水處理設備解除列管工程，裕太的賴姓工程師發現廢液收集貯槽內尚有清洗廢水、及其他管線所溢漏的RO廢水，賴因當日綠能二廠即將停水斷電，為求儘速完成工作，以繞流方式排放廢水至廠外溝渠，經環保局接獲檢舉，發現大雅區大林路水溝有大量死魚，驗出含有銅、鎳有害物質，台中地院今天依違反水汙染防治法將賴姓工程師判刑1年2月，緩刑3年；並判處裕太環保公司科處罰金新台幣40萬元。

檢審查出，裕太公司自2015年間起，受綠點公司委託，負責處理綠點二廠的廢水處理廠操作維護，並 去年10月間起，受綠點公司委託，負責處理綠點公司二廠的廢水處理設備解除列管工程。而32歲的賴姓工程師，受裕太公司指派擔任綠能二廠的廢水處理設備代操作人員，並於去年10月間負責處理綠能二廠的廢水處理設備解除列管工程。

去年10月15日上午，賴姓工程師至綠能二廠巡查時，發現廢液收集貯槽內尚有清洗廢水及其他管線所溢漏的RO廢水，因當日綠能二廠即將停水斷電，為求儘速完成工作， 以繞流排放廢水至廠外溝渠，再流入大雅區的土地公汴。

台中市政府環保局接獲檢舉，發現大雅區大林路140巷79號附近水溝有大量死魚，查出綠能二廠的放流口正在排放廢水，採水質樣本檢驗，測出有害物質銅、鎳的濃度檢測值分別達17.3mg/L、及17.3mg/L

，均超過環保署所訂放流水標準的銅、鎳濃度的最大限值3.0mg/L及1.0mg/L。