縱火害死6人命不認罪 湯景華更一審仍判死刑

2019-11-28 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ／台北即時報導



男子湯景華半夜縱火燒死6人，一、二審均判湯死刑，最高法院以未對湯進行精神鑑定，發回更審。高等法院更一審囑託亞東醫院替湯行精神鑑定，鑑定顯示湯只是「情緒反應與情緒困擾」，非嚴重憂鬱症；上月辯論終結，湯仍堅持沒有放火。更一審今天上午仍判死刑。

湯景華(53歲)2014年和「小涼哥」餐廳老闆口角，翁姓顧客見狀出面勸架，卻「公親變事主」被湯提告，法官判湯敗訴。湯懷恨在心，2016年3月23日凌晨到翁家樓下，點燃浸滿汽油的報紙，縱火燒機車洩憤。火勢延燒快速，害翁的6名親人被活活燒死，包括14歲的堂妹，翁則因當兵不在家，躲過一劫。

更一審傳新北市消防局黃姓火災鑑定承辦人作證，黃證稱起火處為電動機車，火流由屋外往建物上方延燒，不過因電動機車沒有汽油，如果有的話，是「外力介入」。黃說，現場無危險物品，起火地也無雜物堆疊，但事發前監視器卻遭人撥動，若是用其他方式潑灑汽油，不會遺留，「沒有證物不代表案發沒有汽油」。

湯景華堅稱沒縱火，要求拿出科學證據。審判長詢問3月21日凌晨何以自備塑膠桶購買3.77公升的汽油，湯回答「拿來擦拭租屋處的白鐵」，至於23日凌晨2點多騎車外出，是為了丟垃圾、找資源回收處。

審判長詢問為何在事故現場三度徘徊？是否要尋找翁的住處？湯景華則回答「好奇房子蓋得奇怪」，才連續進去3次，並尋找可否丟環保垃圾。湯在檢警偵訊時表示自己的手遭燙傷，但後來卻改口是因車禍糾紛被打致傷。

檢察官古慧珍求處死刑，認為本案罪證明確，並指「憐憫不花錢，慈悲賺人心」，被害人的痛苦悲傷不是外人能感同身受。她說，湯至今不坦承放火，不適合做教化可能性鑑定，他冷血殺人，沒有聯合國人權事務委員會36號一般性意見「避免死刑」的情況，判處死刑才能實現刑罰權的分配正義。

湯的律師鄭凱鴻則說，即使翁犯罪，也只是犯縱火、過失致死罪，因為他只是想嚇嚇翁姓被害人而已，如果故意要燒死人，可以潑建物出入口、騎樓所有機車，不需要用報紙沾汽油放電動機車，況且機車也不靠近建物出入口。另名律師劉政杰稱湯有精神病，自白可信度可疑，湯和火災發生或許有關，但沒預謀殺人。