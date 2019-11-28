矯正署辦事員太好奇 入侵人事系統亂改資料被判刑

2019-11-28 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／即時報導



台北監獄林姓辦事員借調矯正署期間，因為出於「好奇」就利用職務機會，登入「矯正署ＷebHR人力資源管理資訊系統」，把自己占缺單位從作業科改成典獄長室，還偷用曾姓同事帳密竄改對方服務機關、職等；法院認為，林未因此獲利，動機出自好奇，依偽造文書判他1年，緩刑2年。

廉檢調查，林員（30歲）原是台北監獄辦事員，2013年4月至2017年10月借調矯正署人事室，負責辦理署內替代役業務、未婚聯誼、服務獎章、人員辭職，以及同仁數位學習時數等。

但他2017年10月5日卻用自己公務電腦，登入矯正署ＷebHR人力資源管理資訊系統，將個人資料中占缺單位代碼由「6200」擅自改成「00」，占缺單位由「作業科」自動變更成「典獄長室」，導致系統組織編制檔異常。

隔天林趁曾姓同事休假時，用對方帳密再次登入系統，並入侵個人資料頁面，把曾服務機關由「法務部矯正署台北監獄」變更成「法務部矯正署」，還新增科員、人事室欄位，並於兼職官職等加上「薦任第6職等」，後還林被檢舉全案才曝光。

法院查，矯正署ＷebHR系統內資料，是政府機關所掌管的電子檔電磁紀錄，屬於準公文書性質，而林具有公務員身分，卻基於好奇心任意修改個人資料電磁紀錄，行為雖有不當，但審酌他並未因此獲得任何利益，行為相對輕微，就算科處最低行度，猶嫌過重，依刑法59條酌減其刑。

法院認為，林員身為公務員不知奉公守法，明知其無修改電磁紀錄權限，竟利用職務任意修改損害矯正署、曾姓同事資料管理正確性，其在矯正署政風室訪談時原否認犯行，在廉政署詢問時部分坦承。