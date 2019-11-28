狂剪電纜線變賣害用戶斷網斷訊 中華電信提告獲賠67萬

2019-11-28 09:34 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／即時報導



桃園楊姓男子缺錢花用，和同夥持鐵鎚、開孔器，一連撬開多個地下孔蓋，剪斷中華電線電纜線變賣獲利，刑事部分被依5個攜帶凶器竊盜罪判刑3年4月，另中華電信提附帶民事損害賠償，主張纜線遭竊造成用戶電網、斷訊，向楊請求修復費用67萬188元，法院認為求償有據，判楊得全額賠償。

中華電信主張，楊男2017年8、9月期間，分別在中壢區多處路段竊取公司所有的電信纜線，破壞通訊設施造成電話斷訊、網路無法連線，為了維護用戶通訊權益，一共支出相關修復費用達67萬188元，向楊提告損害賠償。

楊辯稱，自己沒有偷竊，雖在警訊時承認，但都不實在，就刑事部分已經提出上訴，待刑事確定是他所為後再負責，對於中華電信相關修繕費用則沒有意見。

民事庭認為，中華電信損失部分有提出相關電信市話線路電腦化工作單佐證，且楊竊取電纜線部分已經桃院刑事庭判處3年4月徒刑，不採信楊辯詞，楊竊取的不法侵權行為，侵害到中華電信權益，自然要付損害賠償責任，判處楊得賠對方67萬188元。

檢警調查，楊男和綽號「阿東」的男子，在2017年8月22日至9月14日間，共同拿開孔器、大鐵鎚撬開地下纜線箱孔蓋，再用剪刀剪斷電纜，一共竊走10條60公尺至120公尺不等的電纜線，中華電信報案後，警方調閱監視器循線逮到楊。