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龍巖副總涉吸金2.6億 檢方聲請羈押禁見

2019-11-28 01:58聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄地檢署偵辦龍巖公司「龍智營業處」涉吸金案，昨天搜索並傳喚前副總吳祥志、兒子前龍智處長吳順益，另還有分處長曾小樺到案說明；由於近百名被害人檢舉吳等人藉招攬投資，詐騙吸金高達2億6000萬元，檢方偵訊後認定吳祥志違反銀行法罪嫌重大，有串、滅證之虞，今天凌晨1點多聲請羈押禁見。

檢方昨晚分別訊後，命令曾小樺以20萬元交保、吳順益50萬元交保。

根據約80名受害人所組的自救會向檢調檢舉，曾為龍巖南區副總的吳祥志，與擔任龍智營業處長的兒子吳順益及分處長曾小樺，2017年起指示下屬對外向客戶宣稱購買龍巖的產品後，能「轉約投資專案」，以只要投入資金，就能獲高額回饋金為誘因，不少客戶一再挹注現金。

受害人指控，吳祥志等人疑讓客戶以為是「塔墓商品」轉約投資，保證每月獲利1成，卻吸金2億6000萬元，直到今年8、9間收不到本息，吳祥志卻稱「投資泡湯」，才令人驚覺有異，且總公司原欲拿1億元善後卻又破局，將龍智處裁撤，另成立「弘千營業處」，由吳順益繼續當處長，但吳祥志、曾小樺遭去職。

吳順益昨晚被調查局人員送抵雄檢時，被媒體詢問「有叫客戶參與投資專案嗎？」吳揮手回應「從來沒有」，記者再追問對被控吸金有無話要說？他則未答；相隔1小時送到的吳祥志，則都緊跟在調查官後面，不發一語。

吳祥志的兒子吳順益50萬元交保。記者林伯驊／攝影
吳祥志的兒子吳順益50萬元交保。記者林伯驊／攝影
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龍巖前副總吳祥志今天凌晨被檢方聲請羈押禁見。記者林伯驊／攝影
龍巖前副總吳祥志今天凌晨被檢方聲請羈押禁見。記者林伯驊／攝影
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龍智營業處前分處長曾小樺（左）20萬元交保。記者林伯驊／攝影
龍智營業處前分處長曾小樺（左）20萬元交保。記者林伯驊／攝影
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吸金自救會

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