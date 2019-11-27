龍巖3人移複訊 副總兒搖手拒認吸金「從來沒有」

2019-11-27 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／高雄即時報導



國內殯葬業龍頭龍巖公司的南區「龍智營業處」，遭控招攬投資吸金2億6000多萬元，前龍智處長吳順益、分處長曾小樺晚間9點半被送抵高雄地檢署，被媒體詢問有無要客戶參與投資專案？吳揮手表示「從來沒有」，相隔1小時前副總吳祥志也抵雄檢，但緊跟在調查官後面，不發一語。

檢調根據受害人所組的自救會檢舉資料，懷疑曾為龍巖南區副總的吳祥志，2017年與兒子龍智營業處長吳順益，及分處長曾小樺等，指示下屬對外佯稱購買龍巖的產品後，能「轉約投資專案」，並以只要投入資金就能獲高額回饋金為誘因，吸引客戶一再挹注現金，疑高達2億6000萬元。

不過今年8月間客戶卻拿不到本息，傳出總公司曾想介入拿出1億善後又破局，更把龍智營業處裁掉，另成立弘千營業處，再由吳順益擔任處長，吳祥志、曾小樺則去職；80多名投資受害人因此籌組自救會，四處陳情並向檢調檢舉此吸金案。

高雄地檢署今天指揮搜索龍巖南區辦公處等處，傳喚吳祥志父子及曾小樺等人到案說明，全案依違反銀行法偵辦。