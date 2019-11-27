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龍巖3人移複訊 副總兒搖手拒認吸金「從來沒有」

2019-11-27 23:02聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

國內殯葬業龍頭龍巖公司的南區「龍智營業處」，遭控招攬投資吸金2億6000多萬元，前龍智處長吳順益、分處長曾小樺晚間9點半被送抵高雄地檢署，被媒體詢問有無要客戶參與投資專案？吳揮手表示「從來沒有」，相隔1小時前副總吳祥志也抵雄檢，但緊跟在調查官後面，不發一語。

檢調根據受害人所組的自救會檢舉資料，懷疑曾為龍巖南區副總的吳祥志，2017年與兒子龍智營業處長吳順益，及分處長曾小樺等，指示下屬對外佯稱購買龍巖的產品後，能「轉約投資專案」，並以只要投入資金就能獲高額回饋金為誘因，吸引客戶一再挹注現金，疑高達2億6000萬元。

不過今年8月間客戶卻拿不到本息，傳出總公司曾想介入拿出1億善後又破局，更把龍智營業處裁掉，另成立弘千營業處，再由吳順益擔任處長，吳祥志、曾小樺則去職；80多名投資受害人因此籌組自救會，四處陳情並向檢調檢舉此吸金案。

高雄地檢署今天指揮搜索龍巖南區辦公處等處，傳喚吳祥志父子及曾小樺等人到案說明，全案依違反銀行法偵辦。

晚間9點半許，吳順益、曾小樺先送抵雄檢，曾女戴帽子、口罩包緊緊，完全不發一語，吳順益對於有無要客戶參與投資專案，他揮手回答「從來沒有」，但記者再追問被指控吸金，他沒再回應。相隔1小時、約10點半吳祥志也抵達雄檢，但他戴黑口罩，緊緊跟在調查官後面，面對詢問完全不回答。

龍巖前副總吳祥志（右）被移送時不願回應。記者林伯驊／攝影
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國內殯葬業龍頭龍巖公司遭爆吸金，雄檢今天指揮搜索並傳喚多人到案，深夜移送複訊。記...
國內殯葬業龍頭龍巖公司遭爆吸金，雄檢今天指揮搜索並傳喚多人到案，深夜移送複訊。記者林伯驊／攝影
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龍巖弘千營業處的處長吳順益（左）被問及是否招攬投資，表示從來沒有。記者林伯驊／攝...
龍巖弘千營業處的處長吳順益（左）被問及是否招攬投資，表示從來沒有。記者林伯驊／攝影
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龍巖南區「龍智營業處」前分處長曾小樺（左）今晚被移送雄檢複訊。記者林伯驊／攝影
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吸金自救會

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