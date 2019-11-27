區公所主秘任內涉索賄 高市議員賴文德被訴

2019-11-27 22:45 中央社 高雄27日電



高雄市議員賴文德被控涉索賄，今天被橋頭地檢署依貪污罪嫌起訴，經移審橋頭地院，裁定續押。 圖／翻攝賴文德臉書 分享 facebook

在押中的國民黨高雄市原民議員賴文德被控擔任高市桃源區公所主秘任內，利用職務陸續索賄新台幣62萬元，今天被橋頭地檢署依貪污罪嫌起訴，賴文德經移審橋頭地院，裁定續押。

起訴書指出，賴文德104年6月起至去年12月24日間擔任桃源區公所主任秘書，期間曾代理區長具督辦公所發包工程及核銷請款、核決權限。

105年農曆年間，賴文德邀約從事工程監造的林姓男子到他住處，向林男表示若有意取得桃源區公所招標的水利工程監造或設計規劃案件，需在得標後支付他工程款總金額1成回扣。

後來林男105年2月、3月間承包區公所「105年度高雄市桃源區整體性治山防災計畫-野溪清疏工程委託設計監造案（開口契約）」交付賴文德14萬元。

105年5月間，桃源區公所辦理「荖濃溪下游瓦阿係吊橋第四期清疏工程」公開招標案，由劉姓男子的營造公司以595萬元得標，賴文德又透過林姓監造商向劉男索賄30萬元作為工程驗收通過代價，劉男同年6月於是透過林男交付30萬元給賴文德。105年8月底，賴文德還以桃源區代表會出國考察旅費不足，需廠商贊助為由，向兩人索款3萬元。

105年11月，區公所招標「高雄市桃源區溫泉設施地質鑽探及納骨牆興建規劃作業技術服務採購案」由林男合作廠商以332.5萬元得標。賴文德照慣例向林男索討回扣，林男先後交付10萬元。

賴文德另利用承辦桃源區建山二號橋上游野溪清疏工程、高中里埔頭溪下游清疏工程機會，向得標廠商佯稱桃源區內各教會當年平安夜活動有需求，要求業者支付5萬元，另向蕭姓監工謊稱當年度布農族射耳祭相關活動，要廠商贊助8萬元遭拒未得逞。