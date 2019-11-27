赴警局「看大哥」被拒 小弟嗆警「別被我遇到」遭法辦

2019-11-27 21:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ／即時報導



一名吳姓天道盟成員日前凌晨與路人起口角，一言不合持棍傷人被逮；其姚姓手下當天下午欲前往轄區派出所探視遭拒，與警方發生推擠，甚至嗆警「你三小」「算什麼東西」，姚當場被依妨害公務罪當場逮捕，與吳男一同被送辦。

警方調查，吳男是天道盟成員，日前凌晨3時許與路人發生口角，憤而持甩棍、滅火器痛毆對方，導致被害人頭部挫傷、臉部受撕裂傷，警方到場後將吳帶回派出所偵詢。

當天下午6時許，姚姓男子到派出所探視吳男，稱「要來看大哥」，警方認為姚並非吳男親屬，要求姚男離開派出所，姚男卻因此與警方發生衝突，並嗆警「你三小」「算什麼東西」「小警察吵什麼？」甚至恫嚇現場警員「你不是無時無刻都穿制服，總有下班時候，就不要讓我遇到」，過程中還3度試圖強闖派出所。

警方見姚男行徑、態度惡劣，認為姚已是妨害公務現行犯，便當場將其強勢壓制逮捕，詢後與吳男一同法辦。