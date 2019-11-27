史上第1次！立委參選人檢舉選民想「請他買票」

2019-11-27 20:54 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ／即時報導



嘉義地檢署今天上午收到警方申請，立即指揮調查，傳喚黃姓參選人及另3名選民到案說明。記者卜敏正／攝影 分享 facebook 嘉義縣黃姓立委參選人昨晚接獲周姓男子等人邀約，表示有意當他的樁腳，想請他以每票1000元向村民「買票」，他告訴對方選舉不買票，後將1包香菸、打火機留給對方，因擔心後續又有人來「爭取」買票，今天向警方報案，檢警傳訊周姓等3人承認爭取「工作費」，複訊後請回。

嘉義地檢署表示，檢方今天上午收到警方申請，立即指揮調查，並傳喚黃姓參選人及另3名選民到案說明，黃姓參選人複訊後請回，因為這是第一次遇到參選人檢舉疑似選民「要求」買票，後續是否符合檢舉查賄獎金要求，還必須研議。

嘉義縣黃姓參選人表示，昨晚布袋鎮周男等請他去拜票，他到場後3人坦言，可以幫他爭取10到150票，但每票要工作費1000元，他當下告知不能買票，聊天後送對方1包香菸、1個打火機即離開，但返家想想，未來再去拜票若有人要爭取買票，實在太困擾，決定向警方報案。

他說，檢方訊問時提醒他，這件事不是開玩笑，涉及3年以上10年以下重罪，檢舉一定要謹慎小心，他也告訴檢察官他的想法，一定要清白、乾淨選舉；也希望嘉義縣警方未來能提供隨扈陪同，只要有員警在場，應該就不會有人來爭取買票，也避免後續困擾。