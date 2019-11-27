槍砲修法嚴管原住民獵槍？警政署稱不影響

2019-11-27 18:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ／台北即時報導



國內改造槍支問題嚴重，警政署提案修法希望嚴管，臉書社團昨天有人質疑修法內容將更嚴格管制原住民合法持有自製獵槍，立院朝野協商今天也有立委提出疑問；警政署下午澄清，修法只針對足以改造具殺傷力的改造槍，原住民合法持有獵槍權益並未修正，外界不要誤解。

「台灣狩獵研究會」昨天在臉書貼文，指今天立法院協商的槍砲彈藥刀械管制條例修正案，以往不會被列為管制品的自製獵槍零組件將正式納管，原住民族未經許可製造運輸或持有土造獵槍零件，可處3年以上10年以下有期徒刑與6個月以上5年以下有期徒刑。

內文並比喻意思就是家裡如果放了一些給自製獵槍用的五金店破鐵管、破槍身、歪扳機、鏽撞針或槍機，就可逮捕移送。

文中還提到4年前王光祿案，當時所有人都說應全面總體檢原住民族狩獵相關法規，沒想到4年過去了，法規沒有實質改革，甚至要在大選前將槍砲彈藥刀械管制條例修訂的對原住民族更為嚴苛。

今天立法院朝野協商，立即有立委提出質疑，內政部隨即要求警政署澄清，保安組傍晚發出聲明，表示本條例第20條保障原住民合法擁有自製獵槍之權益，本次未修正，不論原住民自製獵槍或其主要組成零件，皆不適用刑事處罰。