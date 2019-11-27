遭爆不倫戀暗指「靠關係」調任 侍衛官告周刊求償百萬

2019-11-27 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ／台北即時報導



總統府前侍衛官謝宏博不滿鏡週刊指他和已婚女同事陳欣儀發生不倫戀，還暗指他是靠陳的關係，才順利調任侍衛室，提民事訴訟要求週刊、記者等人賠償近100萬元。台北地方法院今天開庭，謝宏博委任律師出庭，認為週刊報導不實，時間點和職稱均錯誤，侵害名譽權。

庭中，謝宏博委任律師指出，陳欣儀2016年5月20日調任負責總統蔡英文維安、代號「永和」侍衛室，而謝宏博同年9月29日調到永和侍衛室，但週刊報導的時間點均不對，且謝宏博當初的職稱是警衛官，而非週刊寫的內勤參謀；週刊指謝宏博「靠關係」才進入侍衛室，與事實不符，認為週刊已經侵害謝的名譽權，希望法院調查謝宏博調任狀況、調任是否符合規定等。

週刊委任律師則抗辯，報導內容並沒有指稱謝宏博調任違反規定，只是質疑陳欣儀「舉薦」；另時間點、職稱等問題，陳欣儀到任時間確實早於謝宏博，且記者報導前除了消息來源爆料外，也有自行跟拍，確實陳欣儀、謝宏博有在非慣性居住地以外的建築物過夜，確實有不尋常情誼。

法官指出，雙方間有不尋常情誼和是否有「舉薦」、靠裙帶關係調任侍衛室是兩回事，認為週刊仍應舉證說明，否則只是「推測」；庭末諭知明年1月16日再開庭。