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醫學系女兒否認縱火燒死父親 當庭失控大罵「你去死」

2019-11-27 17:11聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南劉姓女子醫學系畢業後待業在家，因與母親發生爭執後，買汽油回家潑灑後點火，造成父親傷重不治，母親及弟弟灼傷，今天下午召開辯論庭。劉女不堪長期羈押，當庭要求院方速審速結，甚至不滿檢方及律師發言，情緒失控大罵「你去死吧」，遭審判長制止，要求她控制其脾氣，高呼「這不是我做的」。台南地院預定12月18日下午2時30分宣判。

台南地院合議庭委託成大醫院對劉女做精神鑑定，認她防禦性強，辯識違法能力明顯降低。律師也提交劉女最近寫給母親的信件，認劉女案發後一直寄信給母親，「爸爸沒有死」、「希望北韓團隊能協助她」等語，已超乎一般想像。

她也對合議庭審理程序大表不滿，再三詢問「何時宣判？什麼時候可以離開台南看守所？」，她叼念說，浪費她這麼多時間與金錢。審判長耐性說明其審判程序，她反問，剛才不是說今天可以宣判嗎？

面對合議庭逐一提示相關證據，詢問檢辯及劉女有無意見？她沒回答，面露不耐神色；直至檢方陳述起訴案由，包括殺害直系尊親屬、殺人未遂及公共危險等罪嫌，她突然大罵「你去死吧」。審判長當庭要求「控制你的脾氣」，法警也趨前制止。

律師為她辯護，請求法官依相關事證及行為時精神狀態完全喪失或辨識能力顯著降低減輕其刑，未料，劉女不滿其發言，反過頭來要求律師「你去死」、「出去」、「滾」。 「這不是我做的」她抓狂說，要求換地方判決，這是不公平的，「我一定要離開這地方」。

劉女的胞弟表示，不知道姊姊發生什麼事？他們家庭關係非常好，也願意原諒姊姊，希望法官從輕量刑。劉女母親也說，身為一個母親，這也是她卑微的請求，給女兒最輕、最輕的處罰。她也對女兒喊話，「我們都原諒你」、「我們都愛你」。她說，女兒狀況愈來愈糟，懇求法官盡快她就醫。

劉女的胞弟表示，不知道姊姊發生什麼事？他們家庭關係非常好，也願意原諒姊姊，希望法...
劉女的胞弟表示，不知道姊姊發生什麼事？他們家庭關係非常好，也願意原諒姊姊，希望法官從輕量刑。圖／本報資料照片
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