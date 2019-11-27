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影／造勢場合遭撒冥紙？綠委邱議瑩「打假」告網友誹謗

2019-11-27 16:49聯合報 記者賴郁薇／即時報導

網路群組流傳，民進黨籍立委邱議瑩18日造勢活動遭群眾撒冥紙，涉嫌散布影片的網友引文還寫到，「大家說了看你娘，重修勞基法，血汗治國」，遭大量瀏覽、轉發。邱議瑩嚴正駁斥，指稱是「假消息」，將前年底勞團在立法院抗議的畫面移花接木，今委任律師陳建宏赴橋頭地檢署，針對散播不實消息的李姓、黃姓網友提告誹謗、意圖使人不當選等罪。

邱議瑩因行程滿檔、抽不開身，由競選總幹事劉達景偕同律師代表提告。劉達景表示，群組流傳邱議瑩在18日造勢場合中，遭人撒冥紙，「這完全不是事實」，並強調，當天純粹是平和的遊園會性質活動，將近3000名美濃鄉親聚集，在活動過程中，完全沒有這些事；經競選服務處查證，該撒冥紙畫面出自勞團前年底赴立院抗議，而非邱議瑩造勢場合。

劉達景痛批，網友移花接木的假消息意圖使人不當選，明顯違反選舉罷免法。至於假消息是否造成選情壓力，劉達景表示，就按選舉文化好好選，「沒有什麼緊張不緊張」，但民主選舉有其規範，不能用抹黑手段選舉，否則未來選舉文化將每下愈況，因此這次提告散布謠言者，希望杜絕選舉歪風，籲請地檢署依法究辦。

律師陳建宏表示，事件起於李姓網友25日在臉書張貼「邱議瑩造勢變成群眾撒冥紙」不實影片連結，短短半天之內就有上千人瀏覽，還有美濃本地黃姓公職人員轉發至藍營立委候選人後援會群組；即便邱議瑩競選服務處火速發澄清新聞稿，仍有網友持續散播不實訊息，委員才決定提告，以正視聽。橋頭地檢署已受理訴狀。

陳建宏表示，目前僅針對李姓、黃姓網友提告，但由於假影片仍持續流傳，不排除擴大提告，將再與委員研議。

李姓網友25日晚間上傳影片，標題寫說「綠霉不報的畫面」，並說「邱議瑩造勢變成群眾撒冥紙，大家說了看你娘，重修勞基法，血汗治國」，現已悄悄刪文。立委邱議瑩昨凌晨一點多發文澄清說，網友發布的影片並非造勢現場，而是2017年12月04勞團在立法院（台北市中山北路）前面抗議的畫面；呼籲看見影片的人不要當散播假消息的共犯。

競選總幹事劉達景偕同律師，代表立委邱議瑩赴橋頭地檢署提告李姓、黃姓網友誹謗、意圖...
競選總幹事劉達景偕同律師，代表立委邱議瑩赴橋頭地檢署提告李姓、黃姓網友誹謗、意圖使人不當選。記者賴郁薇／攝影
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競選總幹事劉達景偕同律師，代表立委邱議瑩赴橋頭地檢署提告李姓、黃姓網友誹謗、意圖...
競選總幹事劉達景偕同律師，代表立委邱議瑩赴橋頭地檢署提告李姓、黃姓網友誹謗、意圖使人不當選。記者賴郁薇／攝影
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立委邱議瑩不滿被網友移花接木，製作澄清文宣。圖／邱議瑩辦公室提供
立委邱議瑩不滿被網友移花接木，製作澄清文宣。圖／邱議瑩辦公室提供
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網友在網路發表影片，內容文字不利尋求連任的民進黨籍立委邱議瑩。圖／取自李姓網友臉...
網友在網路發表影片，內容文字不利尋求連任的民進黨籍立委邱議瑩。圖／取自李姓網友臉書
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競選總幹事劉達景偕同律師，代表立委邱議瑩赴橋頭地檢署提告李姓、黃姓網友誹謗、意圖...
競選總幹事劉達景偕同律師，代表立委邱議瑩赴橋頭地檢署提告李姓、黃姓網友誹謗、意圖使人不當選。記者賴郁薇／攝影
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競選總幹事劉達景偕同律師，代表立委邱議瑩赴橋頭地檢署提告李姓、黃姓網友誹謗、意圖...
競選總幹事劉達景偕同律師，代表立委邱議瑩赴橋頭地檢署提告李姓、黃姓網友誹謗、意圖使人不當選。記者賴郁薇／攝影
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邱議瑩2020選舉高雄市立委2020選舉

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